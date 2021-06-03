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Flamengo é o clube brasileiro com mais interações no Twitter em maio

Clube da Gávea ultrapassou a marca de 7 milhões de interações em perfil na rede social...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 12:25

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:25

Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo foi o clube brasileiro com maior engajamento no Twitter ao longo do mês de maio. Entre curtidas, compartilhamentos e respostas, o Rubro-Negro alcançou 7,03 milhões de interações na rede social. O São Paulo, segundo colocado no ranking divulgado pelo "Deportes&Finanzas", teve 5,53 milhões.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Corinthians (2,99 milhões), Palmeiras (2,24 milhões) e Atlético-MG (2,20 milhões) completam o Top-5 de clubes brasileiros com maior engajamento no Twitter em maio. Todos os integrantes estão disputando a Copa Libertadores.

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