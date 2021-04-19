Chuva no ES: alagamentos em Vila Velha rendem Trend Topics no Twitter

Ruas de Vila Velha ficam alagadas após chuva na tarde desta segunda-feira (19) Crédito: Nilomar Martins Pacheco

Depois da forte chuva na tarde desta segunda-feira (19), o município de Vila Velha registrou alagamentos e... foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter . De acordo com moradores, o temporal durou cerca de uma hora, mas foi o suficiente para que ruas de alguns bairros fossem tomadas pela água.

Um dos registros de transtorno ocorreu no Terminal de São Torquato. No vídeo abaixo encaminhado por um leitor de A Gazeta, que não quis ter o nome divulgado, é possível ver a água da chuva vazando por falhas na estrutura do telhado.

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"As ruas do entorno sempre alagam, mas aquela cascata no terminal nunca tinha visto. Foi perto da parada de ônibus 660. Meu marido ficou horrorizado e eu também. Era quase uma cachoeira", comentou a esposa do leitor que fez o registro em vídeo.

Já o comerciante Nilomar Martins Pacheco se deparou com os alagamentos no caminho do trabalho, por volta das 14h30. Segundo ele, a água tomou ruas do bairro Cristóvão Colombo, trechos da Avenida Salgado Filho e a Rua Cabo Aylson Simões, nas proximidades do Terminal de Vila Velha.

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"Eu moro no Brisamar e tive que fazer uma rota alternativa até o Centro. Rodei 1,5 km a mais para desviar dos alagamentos. Toda vez que chove é essa situação, mas mesmo assim fiquei um pouco boquiaberto de ver como tudo alagou tão rápido", contou ele, que mora no município desde a década de 1970.

Sobre os registros, a Defesa Civil de Vila Velha afirmou que "houve pontos de acúmulo de água" e alagamentos "em algumas ruas do bairro Praia da Costa, próximas ao Canal da Costa". No entanto, segundo o município, não tiveram ocorrências de deslizamentos de terra ou quedas de árvore.

Responsável pelo Terminal de São Torquato, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo ( Certurb-ES ) informou que o local "apresentou pontos de alagamento" e que "uma equipe foi mobilizada para verificar as calhas e o telhado, assim que parar de chover". Apesar do transtorno, a operação dos ônibus não foi afetada.

TWITTER: VILA VELHA OU VENEZA?

Ainda durante a tarde desta segunda-feira (19), por causa das consequências da chuva, Vila Velha virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Apesar de alagamentos representarem prejuízos para a população, os internautas não perdoaram e o assunto rendeu diversos memes sobre o município canela-verde. Confira:

15 minutos de chuva e eu nem preciso clicar pra saber pqe vila velha tá nos trends pic.twitter.com/jJu1obu3vS — Ivan Saraivito (@Saraivito) April 19, 2021

O capixaba reclamando da chuva faz Vila Velha entrar nos trends. — ??? ???????? ᶜʳᶠ (@almxcarolina) April 19, 2021

tava um solzao e do nada veio uma tempestade, enfim o meu país vila velha — cinthya, a trouxa (@cinthyamreno) April 19, 2021

Os vilavelhenses já estão com o bote inflado? Vem aí um dilúvio daqueles — vitu (@victorlmes) April 19, 2021

vila velha vira veneza em dia de chuva pic.twitter.com/PxeTOTgmJ7 — sour (@crimeaffairs) April 19, 2021

Vila Velha cuspiu já alaga — eunicoly ? (@NMexquita) April 19, 2021

Hoje de manhã vindo pra casa eu tava passando pela orla eu bem lúdico fiquei pensando "nossa Vila Velha é bonita sim né como que eu reclamo tanto desse lugar"



7 horas depois a cidade inundada sem luz sem internet carro passando em cima de poça molhando pedestre



Aí eu lembrei.. — marcelo (@marcelo_ac) April 19, 2021