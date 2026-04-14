  • Homem é preso no Rio após cobrar R$ 10 mil por churrasquinho a turista
Em Copacabana

Homem é preso no Rio após cobrar R$ 10 mil por churrasquinho a turista

O suspeito enganou a vítima na hora de pagar a conta; ele usou uma máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 16:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2026 às 16:50
Homem integrava quadrilha que cobrava preços abusivos em praias da zona sul do Rio
Homem integrava quadrilha que cobrava preços abusivos em praias da zona sul do Rio Crédito: Divulgação/PCERJ
Um homem foi preso nesta segunda-feira (13), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, suspeito de cobrar R$ 10 mil de uma turista britânica por um churrasquinho. O suspeito enganou a vítima na hora de pagar a conta. Ele usou uma máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto.
O homem integra uma quadrilha que ataca turistas estrangeiros. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua nas praias da zona sul carioca, como Copacabana, Ipanema e Arpoador. Turistas tchecos e argentinos já caíram no golpe. As investigações apontam que os criminosos focam em visitantes internacionais que frequentam a orla do Rio.
Os falsos ambulantes induzem o cliente a digitar a senha às cegas. Eles manipulam o equipamento para evitar que a vítima confira o valor na tela antes de efetuar o pagamento. As máquinas ficam pré-programadas com valores altos. O prejuízo financeiro só costuma ser percebido pelas vítimas horas depois da compra.

