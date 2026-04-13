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ICE

Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF

Condenado por envolvimento em trama golpista, ex-deputado federal cassado era considerado foragido da Justiça brasileira

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 14:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2026 às 14:38
Alexandre Ramagem, deputado federal
Alexandre Ramagem, ex-deputado federal Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prendeu nesta segunda-feira (13) o ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem, de acordo com a Polícia Federal.
Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, após ter fugido do Brasil e ir para os Estados Unidos no ano passado. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-diretor da Abin saiu de forma clandestina do Brasil pela fronteira com a Guiana.
Ramagem teria se mudado em setembro para um condomínio de luxo na Flórida, enquanto gravava vídeos e votava à distância nas sessões da Câmara, amparado por um atestado médico.
Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura do processo de extradição de Ramagem, condenado pela trama golpista.
A condenação definitiva do núcleo central da trama golpista, do qual o parlamentar fazia parte, foi decretada por Moraes em 25 de novembro.
O ex-parlamentar foi condenado pelo STF à perda de mandato e a 16 anos e um mês de prisão por participar de tentativa de golpe de Estado.

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