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Crime

Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Homem foi preso no sábado (11) ao chegar para o velório da mãe, na cidade de Santa Maria da Serra, no interior paulista

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 18:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2026 às 18:12
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso em São Paulo suspeito de matar a própria mãe e cortar o dedo dela para realizar transações bancárias.
O suspeito foi preso no sábado (11) ao chegar para o velório da mãe, na cidade de Santa Maria da Serra, no interior paulista. Com ele, os policiais apreenderam dinheiro e objetos roubados da casa da vítima, uma servidora pública de 53 anos.
A mulher foi encontrada morta com sinais de violência e um dedo amputado. A Polícia Militar isolou a casa para o trabalho dos peritos e notou que o local estava revirado.
O suspeito invadiu a casa na noite de sexta-feira (10), segundo a polícia. A ausência do dedo da vítima indica que o suspeito usou a digital para desbloquear o celular e fazer transações bancárias, de acordo com as investigações.
Câmeras de segurança mostram que um casal entrou na casa e saiu horas depois em um táxi, chamado pelo próprio filho da vítima. O casal fugiu passando por São Pedro, Piracicaba e depois Campinas, onde também se hospedaram em um hotel.
A mulher que aparece nas imagens foi identificada como comparsa do crime. A polícia pediu a prisão de ambos, mas ela está foragida.
O suspeito tentou enganar a polícia publicando mensagens que afirmavam que ele não sabia da morte da mãe. Para despistar, o suspeito dizia que estava na cidade de São Paulo, onde ele mora, indo para Santa Maria da Serra, onde aconteceria o velório da mãe.
Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) registraram o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

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