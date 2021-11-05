Twitter suspende nova conta criada pelo bolsonarista Allan dos Santos

O blogueiro Allan dos Santos Crédito: Reprodução | Terça Livre

O fundador do Terça Livre, que anunciou o encerramento de suas atividades, criou a conta @allannoexilio depois que as suas contas em redes sociais foram tiradas do ar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito sobre a existência de milícias digitais que atacam as instituições e a democracia

Ao acessar o novo perfil de Santos, a mensagem "o Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter" é exibida.

Ele é um dos principais alvos da investigação sobre as milíciais digitais.

Como mostrou o Painel, os encontros do infuenciador com Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) durante a viagem do presidente à Assembleia da ONU, em setembro, entraram na mira da Polícia Federal.

O influenciador também é investigado no inquérito das fake news.

Ele deixou o país após virar alvo dos inquéritos relatados por Moraes e, atualmente, mora nos EUA.