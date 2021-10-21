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Blogueiro bolsonarista

Moraes ordena prisão de Allan dos Santos e aciona ministério para extradição

Nas últimas semanas o Instagram, YouTube e Twitter suspenderam as contas de Santos e do seu site, o Terça Livre, também por ordem de Moraes no inquérito das milícias digitais

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2021 às 15:32
Depoente, fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos, em pronunciamento na CPI das Fake News
O fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou a prisão do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do site Terça Livre.
Como Santos está nos EUA, para onde se mudou após entrar na mira dos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que seja solicitada sua extradição.
Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal, e a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra.
Nas últimas semanas o Instagram, YouTube e Twitter suspenderam as contas de Santos e do seu site, o Terça Livre, também por ordem de Moraes no inquérito das milícias digitais.
O ministro ainda autorizou busca e apreensão na casa de um ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, tratada por Santos como informante em conversas reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo.
O influenciador driblou a decisão de Moraes e tem veiculado os programas de seu site na página Artigo 220.

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