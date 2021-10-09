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Twitter suspende blogueiro bolsonarista Allan dos Santos após ordem de Moraes

Os perfis dele e do portal Terça Livre, ligado ao blogueiro, foram suspensos desde esta sexta-feira (8) pela rede social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2021 às 16:27

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:27

Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o Twitter suspendeu a conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Ele é investigado no âmbito dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que tramitam na Corte.
Depoente, fundador do blog Terça Livre, jornalista Allan dos Santos, em pronunciamento na CPI das Fake News
Allan dos SAntos teve o perfil pessoal e do portal Terça Livre suspensos pelo Twitter Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Os perfis de Allan dos Santos e do portal Terça Livre, ligado ao blogueiro, foram suspensos desde esta sexta-feira (8) pela rede social. A informação da suspensão por determinação legal foi dada pelo próprio Twitter.
O influenciador, que se encontra nos Estados Unidos, criou a conta recém-bloqueada, que contava com mais de 300 mil seguidores, após o perfil original ter sido suspenso no ano passado.

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O ministro do Supremo também foi o responsável por, nesta semana, determinar que a Polícia Federal ouvisse a ex-estagiária do ministro do STF Ricardo Lewandowski.
Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a funcionária do gabinete do magistrado seria uma "informante" de Allan dos Santos.
Em agosto, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que também teve suas contas nas redes suspensas, foi preso por ordem do ministro Moraes no inquérito das milícias digitais.

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