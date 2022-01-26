Ator que não sabia que o ES é um Estado é o 1° eliminado do BBB 22

Luciano recebeu quase 50% dos votos do público pela sua eliminação do BBB 22 Crédito: Divulgação

Luciano agora terá tempo de sobra para conhecer o Espírito Santo, Estado que ele admitiu que não sabia que existia . O ator e dançarino catarinense é o primeiro eliminado do BBB 22, no final da noite desta terça-feira (25). Ele foi o mais votado pelo público, com 49,31% dos votos. Naiara Azevedo e Natália seguem no reality show. Natália recebeu 34,89% dos votos e Naiara, 15,8%.

O participante do programa da TV Globo, no segundo dia do BBB 22 (18/1), confessou a Paulo André, paulista que mora em Vila Velha, que não sabia que o Espírito Santo é um Estado da federação.

“O Espírito Santo fica onde?”, indagou o catarinense ao velocista olímpico. Ao saber da existência do ES (finalmente), Luciano mostrou em seguida que ignorava completamente a Geografia: “Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado”, concluiu, para felicidade geral da nação.

“Ei, @lucianoestevan! Você está dando o que falar entre os capixabas, sabia? Estamos de braços abertos para receber você e quem mais quiser se apaixonar pelas terras capixabas!”, escreveu Lenise no Instagram.

Antes de anunciar o resultado da votação do público, na noite de ontem, o apresentador Tadeu Schmidt discursou: “Você já parou pra pensar se tá querendo a coisa certa? Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria, ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora pra lutar pelo que realmente vai te fazer feliz”.

"Não consegui alcançar aquilo que eu queria. Essa palavra fama é uma palavra que minha mãe usava com tanto carinho para mim, e eu aprendi com ela. Minha mãe veio da roça, e para ela tudo era fama. É uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante para mim" Luciano - Primeiro eliminado do BBB 22

Luciano, depois de ser muito cumprimentado pelos outros 19 brothers, que estavam muito emocionados, declarou. “Vocês foram a melhor coisa de toda a minha vida. Vou lembrar o resto da vida [de vocês].”

Já do lado de fora da casa, o primeiro eliminado, em conversa com Schmidt, tentou encontrar explicações para sua saída do BBB 22: “Provavelmente eu devo ter tido alguma crise, algum bloqueio de ansiedade por vários gatilhos que aconteceram em minha vida. Acabei expondo isso no programa e para as pessoas que estavam ali junto comigo na casa. [...] Provavelmente foi isso que atrapalhou”, analisou.