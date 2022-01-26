Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ator que não sabia que o ES é um Estado é o 1° eliminado do BBB 22

Luciano, que deixou o reality show, foi convidado pelo governo a conhecer o Espírito Santo

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 01:30

Públicado em 

26 jan 2022 às 01:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luciano recebeu quase 50% dos votos do público pela sua eliminação do BBB 22
Luciano recebeu quase 50% dos votos do público pela sua eliminação do BBB 22 Crédito: Divulgação
Luciano agora terá tempo de sobra para conhecer o Espírito Santo, Estado que ele admitiu que não sabia que existia. O ator e dançarino catarinense é o primeiro eliminado do BBB 22, no final da noite desta terça-feira (25). Ele foi o mais votado pelo público, com 49,31% dos votos. Naiara Azevedo e Natália seguem no reality show. Natália recebeu 34,89% dos votos e Naiara, 15,8%.
O participante do programa da TV Globo, no segundo dia do BBB 22 (18/1), confessou a Paulo André, paulista que mora em Vila Velha, que não sabia que o Espírito Santo é um Estado da federação.
“O Espírito Santo fica onde?”, indagou o catarinense ao velocista olímpico. Ao saber da existência do ES (finalmente), Luciano mostrou em seguida que ignorava completamente a Geografia: “Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado”, concluiu, para felicidade geral da nação.
Quando tomou conhecimento pela coluna que Luciano ignorava completamente a existência do ES, a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, foi às redes sociais e convidou o BBB para conhecer o Estado, suas belezas naturais e culturais e sua pujança econômica.
“Ei, @lucianoestevan! Você está dando o que falar entre os capixabas, sabia? Estamos de braços abertos para receber você e quem mais quiser se apaixonar pelas terras capixabas!”, escreveu Lenise no Instagram.

Veja Também

BBB 22: o fetiche dos brasileiros e das marcas

Antes de anunciar o resultado da votação do público, na noite de ontem, o apresentador Tadeu Schmidt discursou: “Você já parou pra pensar se tá querendo a coisa certa? Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria, ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora pra lutar pelo que realmente vai te fazer feliz”.
"Não consegui alcançar aquilo que eu queria. Essa palavra fama é uma palavra que minha mãe usava com tanto carinho para mim, e eu aprendi com ela. Minha mãe veio da roça, e para ela tudo era fama. É uma palavra muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante para mim"
Luciano  - Primeiro eliminado do BBB 22
Luciano, depois de ser muito cumprimentado pelos outros 19 brothers, que estavam muito emocionados, declarou. “Vocês foram a melhor coisa de toda a minha vida. Vou lembrar o resto da vida [de vocês].”

Veja Também

Secretária de Turismo convida BBB Luciano a conhecer o ES

Poucas&Boas: A pergunta do BBB que incomoda: “Onde fica o ES?”

Já do lado de fora da casa, o primeiro eliminado, em conversa com Schmidt, tentou encontrar explicações para sua saída do BBB 22: “Provavelmente eu devo ter tido alguma crise, algum bloqueio de ansiedade por vários gatilhos que aconteceram em minha vida. Acabei expondo isso no programa e para as pessoas que estavam ali junto comigo na casa. [...] Provavelmente foi isso que atrapalhou”, analisou.
Agora, com tempo livre de sobra e sem a pressão da competição, resta saber se Luciano vai aceitar o convite oficial e conhecer o Espírito Santo, Estado que agora ele sabe que existe. Que seja recebido com congo, moqueca e muito carinho. Ele merece!
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo lenise loureiro Moqueca Capixaba Turismo no ES Reality show bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados