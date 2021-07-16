Twitter apaga post de Mario Frias por propagação de ódio contra negros

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, e o ativista Jones Manoel Crédito: SecomVc/Divulgação

O Twitter confirmou à Folha que o tuíte racista de Mario Frias foi apagado por violar regras de conduta da rede social. O post foi entendido como conduta de propagação de ódio.

O secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro , Mario Frias, postou um comentário direcionado a um ativista negro, dizendo que ele precisaria tomar banho.

O assessor da Presidência Tercio Arnaud Tomaz reproduziu uma chamada do site Brasil247 com foto do ativista e título "Jones Manoel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro".

Tomaz comentou: "Quem caralhas é Jones Manoel?". Mario Frias então respondeu: "Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho." Jones é um homem negro, com cabelo estilo black power e barba.

Post mostra comentário de Mário Frias no Twitter Crédito: Reprodução

"O Twitter tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma, e violações a essas regras estão sujeitas às medidas cabíveis", afirma a empresa, em nota.

Jones Manoel é um historiador pernambucano, estudioso da obra do intelectual italiano Domenico Losurdo, que impressionou Caetano Veloso pela sua crítica ao liberalismo.

"Não é surpresa no governo Bolsonaro a presença de figuras abertamente racistas e que flertam ou são abertamente também com o fascismo ou nazismo. Jair Bolsonaro enquanto deputado tem um histórico de várias declarações racistas", afirma Manoel. "O governo Bolsonaro é um governo racista [...] e que acolhe sem nenhum problema essas figuras racistas. E o Mario Frias se sentiu à vontade para fazer isso."

Após repercussão negativa, Frias tentou se justificar, associando sujeira com a militância comunista de Manoel e não com o cabelo black power - apesar de que no post anterior Frias tenha dito que não conhecia o ativista.