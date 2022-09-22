Prefeito de Cariacica diz que apoia 10 candidatos. Tem até de Vitória

Não está sendo fácil a vida de Euclério Sampaio
(União Brasil) nestas eleições. O prefeito de Cariacica está sendo muito assediado para apoiar explicitamente candidatos a deputado estadual, inclusive de fora do seu município. À coluna, ele afirma que apoia “uns 10 nomes”, mas chegou a apontar seis entre os seus favoritos.
São eles: Marcelo Santos (Podemos), Janete de Sá (PSB), Sandro Locutor (PP), Lelo Couto (União Brasil), Denninho Silva (União Brasil) e José Esmeraldo (PDT).
Os quatro primeiros da lista têm como base política Cariacica, inclusive Janete de Sá, que não mora na cidade, mas tem atuação no município, principalmente na Escola de Samba Boa Vista
, pela qual desfila todos os anos.
O vereador Denninho Silva e o deputado estadual José Esmeraldo são de Vitória, mas ambos têm merecido atenção de Euclério nestas eleições. No caso de Denninho, o vereador mais votado no Estado em 2020, a relação vai além da política: o parlamentar da Capital é primo em segundo grau do prefeito cariaciquense e chegou a ser assessor do então deputado estadual Euclério Sampaio
na Assembleia.
A estratégia de Euclério, aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), é fazer uma expressiva bancada na Assembleia Legislativa para que trabalhe pelos interesses de Cariacica
, cidade que depende de recursos externos para compor sua receita, que é limitada.
“Muita gente me pede apoio explícito, mas como prefeito eu não posso escolher apenas um”, pondera Euclério.
Se o prefeito divide seu prestígio político entre 10 candidatos, o mesmo não se pode dizer da Câmara Federal
. Euclério está empenhadíssimo em eleger seu ex-secretário de Governo, Messias Donato, candidato pelo Republicanos.
Nesta tarde mesmo, Euclério estava a bordo de um trio elétrico percorrendo bairros de Cariacica com seu pupilo. “ Ele [Messias Donato] será um dos mais votados do Estado, pode escrever”, diz o otimista prefeito da terceira maior cidade do Estado.