Havan diz que ainda pretende abrir loja em Cariacica

Não é para agora, mas a Havan afirma que continua em seus planos abrir uma loja em Cariacica, embora o prefeito Euclério Sampaio (DEM) tenha afirmado que a empresa não viria mais
. Para instalar uma loja na cidade, entretanto, existem vários obstáculos que a empresa tem que superar para concretizar o negócio; dentre eles, a aquisição de um terreno amplo e bem visível na área urbana para abrigar a megaloja de departamentos.
A negociação em torno do terreno sonhado pela empresa, às margens da BR 262
, onde funcionava a garagem da Itapemirim, foi paralisada porque não houve acordo financeiro entre os proprietários da área e a Havan.
Fonte da Havan ouvida pela coluna admite que a negociação está “complicada” embora ressalte que ainda não desistiu da área. O problema é que no gigantesco terreno já está sendo construído um atacarejo, que será inaugurado neste ano, e futuramente será erguido no local um atacado de material de construção e um hospital.
Mas há outras barreiras que obrigaram a empresa do empresário catarinense Luciano Hang a pisar no freio do projeto da loja em Cariacica
. Segundo a coluna apurou, dentre esses obstáculos estão a instabilidade econômica do país, a oscilação do dólar e o fato de estarmos em ano eleitoral, o que acabou diminuindo o ritmo de expansão das lojas da Havan pelo país. A empresa diz que pretende também abrir lojas em outras cidades no Espírito Santo, mas informou à coluna que não pode revelar as cidades por uma questão "estratégica".
Hang, bolsonarista convicto, já manifestou publicamente sua preocupação com uma eventual vitória do ex-presidente Lula
nas eleições deste ano. “Eu não tenho um plano para 2023, nós normalmente abrimos 20 lojas por ano, com investimentos de R$ 1 bilhão. Realmente, se a esquerda voltar, vou repensar a minha vida”, disse Hang, mais conhecido como “Veio da Havan”, à Rádio Jovem Pan em 18 de janeiro.
Ativista político e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro
(PL), Hang é apontado como futuro candidato a uma vaga no Senado por Santa Catarina, mas ele ainda não definiu se pretende disputar a eleição em outubro, embora não descarte a possibilidade.
Diante desses fatos, no Espírito Santo, por enquanto, quem quiser ver a Estátua da Liberdade tem duas opções: ir à loja da Havan de Linhares
(a única do Estado) ou fazer uma visita a Nova York (EUA
) e conferir o monumento original.