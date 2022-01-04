Vasco negocia por novo patrocínio para lugar da Havan

O Vasco negociava com a rede varejista Havan para estender o patrocínio que já tinha dois anos. Não houve acordo, mas o clube negocia para ocupar o espaço principal da manga da camisa.O LANCE! havia questionado o clube pela manhã, quando o fim da parceria e o anúncio de dois acordos foram divulgados. Em nota, o Cruz-Maltino justificou as mudanças e informou as negociações para substituir a antiga marca.

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- Além dos dois novos patrocinadores já fechados, e que serão anunciados ainda no mês de janeiro (barra costas e barra manga), o Vasco negocia em três frentes para ocupar a vaga deixada pela Havan. Fechamos 2021 com a camisa valendo aproximadamente 25,5MM. O encerramento da parceria com a Havan se deu de forma comercial: o Vasco fez a proposta com o reajuste que pareceu justo e já na segunda reunião foi informado pela empresa que o reajuste não tinha sido aceito - enviou o clube à reportagem.

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O Vasco tem, atualmente, o site de apostas PixBet como patrocinadora-máster. As outras marcas em negociação e próximas de anúncio vão completar a composição da camisa.