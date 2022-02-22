Havan não vem mais para Cariacica, confirma o prefeito Euclério Sampaio

Anunciada com pompa e circunstância pelo então prefeito Juninho (Cidadania), a Havan, uma das maiores redes de lojas de varejo do país, não virá mais para Cariacica, segundo o prefeito Euclério Sampaio
(DEM). “Acredito que não vem, mas estão vindo outras empresas grandes”, conforma-se Euclério.
A loja do empresário bolsonarista Luciano Hang, conhecido popularmente como “Veio da Havan”, iria ocupar um grande terreno às margens da BR 262, onde funcionava a garagem da Viação Itapemirim
.
Há cerca de três meses, a coluna entrou em contato com a assessoria da Havan, que informou que não havia novidades sobre a suposta instalação de uma loja em Cariacica. Foi a segunda resposta negativa da empresa - a primeira foi em maio. A rede só tem uma filial no Espírito Santo, em Linhares
.
O prefeito disse à coluna que acabou frustrada a negociação entre os donos do terreno e a direção da loja de origem catarinense. “Parece que não se chegou a um acordo com os proprietários do terreno”, diz Euclério, que afirma que também não foi comunicado formalmente da desistência do investimento em Cariacica.
E é exatamente isso que aconteceu. A coluna conversou com um dos proprietários do megaterreno, que confirmou que não foi à frente a negociação com a Havan. A área, aliás, já tem seu destino definido: vai abrigar uma grande unidade de atacarejo que já está em obras e será inaugurada até o final deste ano e futuramente um atacado de material de construção. Em outra parte do terreno será construído um hospital privado.
Em junho do ano passado, como a coluna mostrou
, a assessoria da Havan informava que “não tinha detalhes” sobre a loja de Cariacica. E também não havia projeto nem pedido formal de instalação do empreendimento na cidade.
Sem Havan, Euclério cita a Ghisolfi, empresa de logística e transporte que já tem uma unidade na Serra
, como a próxima a se instalar em Cariacica. “Outras estão se instalando”, diz o prefeito, sem no entanto citar quais.
A coluna tentou novo contato com a assessoria de imprensa da Havan nesta terça-feira (22), mas não houve retorno. Se a empresa se manifestar sobre Cariacica, este texto será atualizado.