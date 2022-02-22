Havan não vem mais para Cariacica, confirma o prefeito Euclério Sampaio

O prefeito disse à coluna que acabou frustrada a negociação entre os donos do terreno e a direção da loja de origem catarinense. “Parece que não se chegou a um acordo com os proprietários do terreno”, diz Euclério, que afirma que também não foi comunicado formalmente da desistência do investimento em Cariacica.

E é exatamente isso que aconteceu. A coluna conversou com um dos proprietários do megaterreno, que confirmou que não foi à frente a negociação com a Havan. A área, aliás, já tem seu destino definido: vai abrigar uma grande unidade de atacarejo que já está em obras e será inaugurada até o final deste ano e futuramente um atacado de material de construção. Em outra parte do terreno será construído um hospital privado.