Poucas&Boas: "Veio da Havan" pede voto contra o PT no ES

Veio da Havan gravou vídeo para os eleitores capixabas no segundo turno Crédito: Reprodução de vídeo

Luciano Hang, conhecido popularmente como o “Veio da Havan”, gravou um vídeo no qual demonstra preocupação com a presença do PT no segundo turno no Espírito Santo, com João Coser, em Vitória, e Célia Tavares, em Cariacica. O empresário dono da Havan, inclusive, já anunciou que vai abrir uma filial da loja no município cariaciquense

Ele disse que há dois meses esteve na Grande Vitória e que prometeu fazer investimentos no Estado. “Fiquei sabendo aí, preocupado, com a possibilidade de o PT em Vitória e em Cariacica. Fico preocupado de ter um governo petista, porque odeiam os empresários, odeiam o emprego, e não querem o desenvolvimento.”

Bolsonarista de carteirinha, o empresário, preocupado principalmente com Cariacica, pediu voto contrário à legenda e ainda elogiou o prefeito Juninho (Cidadania), dizendo que o gestor fez ações para poder levar desenvolvimento e emprego.

CONSTATAÇÃO

Palavra da moda no segundo turno, servindo para todas as ocasiões: ambiência.

QUANTA IMAGINAÇÃO

Arnaldinho Borgo (Podemos) vai votar neste domingo, precisamente às 10h19. O 19 é por conta do número de campanha do partido dele. O perigo é se ele atrasar e votar 45 minutos depois.

PERDAS&DANOS

Aliás, a campanha eleitoral em Vila Velha está tão agressiva e polêmica que os candidatos estão sentindo o desgaste. Arnaldinho, por exemplo, já perdeu cinco quilos. Max Filho (PSDB) tem perdido mais é a paciência.

FERVEU A ÁGUA BENTA

Vários fiéis católicos se mostraram surpresos com a tensão elevada durante a sabatina de Pazolini nos canais da Arquidiocese de Vitória, na manhã desta quinta-feira (26).

PAZOLA PAZ E AMOR

Pazolini pregou a união em seu penúltimo programa no horário eleitoral gratuito.

TAPA NO VISUAL

João Coser aproveitou a ida em Maruípe, na última quarta-feira (25), para cortar o cabelo numa barbearia moderna. Ele, contudo, manteve o visual tradicional, sem fazer qualquer tipo de alusão ao funk do “cabelinho na régua”.

DE OLHO NA BUTIQUE DELE

O programa de Coser, na noite da última quarta-feira (25), mandou recado ao eleitor de Fabrício Gandini (Cidadania), “que sofreu com ataques do outro candidato”. A narradora diz que mesmo entendendo que esse eleitor não concorde com o lado petista, “ele sabe que o que está em jogo é algo muito maior”. E pede para votar, apresentando detalhes implícitos para escolher Coser.

PEGADINHA NO SHERLOCK

Eleitora de Arnaldinho Borgo (Podemos) pregou pegadinha no detetive ao estilo “Sherlock Holmes” do programa eleitoral de Max Filho (PSDB). Disse que já tinha visto várias pistas das ações do vereador pela cidade. Claro que Arnaldinho se aproveitou disso.

APELO AO ELEITOR

Preocupado com a abstenção de 25,18% do eleitorado, Max Filho conclamou os eleitores de Vila Velha para que votem. Argumenta que será um voto mais rápido e, claro, disse o número dele nas urnas.

ELA É ELE E ELE É ELA

Helder Salomão (PT) é unha e carne com Célia Tavares (PT) na campanha dela em Cariacica. E tem gente até mais desinformada que se confunde, pensando que ele é o candidato na cidade. Uma das razões é o jingle antigo do ex-prefeito que tem sido usado nas carreatas e até mesmo pelo fato de o parlamentar aparecer sozinho em algumas agendas.

TEM JOGO

Euclério Sampaio (DEM) ganhou do “rock” – vulgo agenda – com a juventude uma camisa de futebol com o seu nome. Aos 45 do segundo tempo na campanha, fica para o candidato a ansiedade do título ou bater na trave ao fim da apuração de domingo (29).

PROMESSSÔMETO DO GLUB

Fabio Duarte (Rede) diz que vai implantar sensores em áreas sujeitas a alagamentos para ser uma medida de socorro e de prevenção.

PAUSA PARA OS CUMPRIMENTOS

Sérgio Vidigal (PDT) teve de interromper algumas falas que fazia no seu trio elétrico, na manhã desta quinta-feira (26), para poder agradecer eleitores que acenavam para ele nas ruas.

DADOS PARA OS CANDIDATOS

Os candidatos no segundo turno da Grande Vitória já podem inserir mais um dado em seu repertório. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a menor taxa de mortalidade infantil no Brasil, em 2019, foi a do Espírito Santo (7,8 por mil nascimentos).

SEM AGLOMERAÇÃO

Mais uma vez, o telão com os resultados da apuração do segundo turno das eleições não será instalado em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

OLHA O PRAZO

Os materiais gráficos excedentes da campanha eleitoral podem ser entregues até o dia 1º/12, das 13h às 18h, no Cartório da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, que fica na Avenida José Maria Vivácqua Santos, 600, Jardim Camburi. Isso faz parte da iniciativa “Cidade Limpa”, um acordo firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES) e o Ministério Público Eleitoral (MPE).

FAKE NEWS

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu ser falsa a informação que circula em redes sociais afirmando que o supercomputador empregado para totalizar os votos na eleição, ou seja, que soma os votos enviados por todo o país, é um serviço de nuvem, e não um computador físico.

FAKE NEWS 2

A contratação do serviço “Cloud at Customer” consiste na cessão pela Oracle, por quatro anos, de dois computadores (um principal e um redundante, para ser usado em caso de falhas), sendo o servidor principal “Exadata X8 Full Rack”, com oito nós de processamento, e um “Exadata X8 Half Rack”, com quatro nós de processamento. Eles foram apelidados de supercomputadores em razão do tamanho e ficam na sala-cofre do TSE, protegidos contra ações da natureza e ações humanas.

ALÔ, GOVERNADOR!