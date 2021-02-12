Luciano Hang faz protesto na Havan contra medida de Doria para conter Covid

Desde o início da pandemia, Hang tem atacado a estratégia do governador paulista, João Doria (PSDB), para conter a doença. O catarinense, que defende o tratamento precoce com ivermectina e a hidroxicloroquina, ambos sem eficácia contra a doença, também participou de outros protestos contra o fechamento do comércio em cidades onde tem pontos de venda.