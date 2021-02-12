Luciano Hang faz protesto na Havan contra medida de Doria para conter Covid

O empresário bolsonarista Luciano Hang viajou para Bauru (a 329km de São Paulo) nesta sexta-feira (12) para fazer um protesto pela abertura do comércio na cidade, que está na fase vermelha do plano da retomada paulista, a etapa de restrições mais rigorosas de isolamento social para conter o coronavírus.
Hang cedeu o estacionamento de uma loja de sua rede Havan para a manifestação.
Desde o início da pandemia, Hang tem atacado a estratégia do governador paulista, João Doria (PSDB), para conter a doença. O catarinense, que defende o tratamento precoce com ivermectina e a hidroxicloroquina, ambos sem eficácia contra a doença, também participou de outros protestos contra o fechamento do comércio em cidades onde tem pontos de venda.
No mês passado, Hang chegou a ser internado após contrair o vírus, e a mãe dele, Regina Hang, morreu com a doença. Ao sair do hospital, ele defendeu a vacina contra a Covid-19.