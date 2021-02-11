Em almoço com tucanos, governador do RS busca se diferenciar de Doria

Eduardo Leite, governador do RS Crédito: Reprodução Twitter

Em almoço com parlamentares e dirigentes tucanos em Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sinalizou que está disposto a disputar a vaga de candidato do partido a presidente em 2022.

Em uma fala cheia de recados indiretos a seu rival paulista pela indicação, João Doria, ele reforçou a necessidade de haver diálogo político para que reformas sejam aprovadas.

O evento acabou adquirindo caráter de reação à tentativa de Doria de tomar o controle do partido, expressa por alguns de seus aliados em jantar realizado no último final de semana no Palácio dos Bandeirantes.

Leite acabou atraindo para o almoço congressistas de Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Amapá, Rondônia e Goiás, além de seu estado natal. Havia 21 participantes no total.

O governador em sua fala disse que está preparado e tem vocação para representar, e que este é o momento de ideias, de diálogo. Reforçou que é com diálogo que se faz reformas, ouvindo quem pensa diferente, respeitando as divergências, disse o deputado federal Daniel Trzaciak (PSDB-RS), um dos que ajudaram a organizar o evento.

O contraste óbvio é com o estilo de Doria, visto internamente no partido como agressivo e impetuoso, embora o nome do governador paulista não tenha sido explicitado no evento.

Em suas intervenções, diversos participantes elogiaram Leite e as reformas que implementou no estado para sanear as contas públicas. Muitos foram diretos em dizer que gostariam de vê-lo como presidente da República.