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Leonel Ximenes

Municipalização da 262: os bastidores do acordo entre Cariacica e PRF-ES

Prefeito Euclério Sampaio e o superintendente da Polícia se reuniram logo cedo e dizem que se acertaram, horas depois da troca pública de farpas

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:37

Públicado em 

04 fev 2022 às 15:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operários da Prefeitura de Cariacica limpam o canteiro central da 262 na altura de Jardim América
Operários da Prefeitura de Cariacica limpam o canteiro central da 262 na altura de Jardim América Crédito: Cláudio Postay
Não foi preciso nem chamar o guarda: a Prefeitura de Cariacica e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo sentaram-se à mesa na manhã desta sexta-feira (4) e fumaram o cachimbo da paz, após o incêndio provocado ontem (3) com a nota da PRF-ES criticando o processo de municipalização de um trecho urbano da BR 262, entre os kms 1,3 e 7,1.
Segundo a coluna apurou, a troca pública de farpas entre a direção da PRF e o prefeito Euclério Sampaio (DEM) pegou muito mal em setores ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado. O conflito mobilizou integrantes da bancada federal logo cedo, que fizeram gestões para que o prefeito e o superintendente da PRF-ES, Amarilio Luiz Boni, se encontrassem e aparassem as arestas. E assim foi feito.

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Um membro da bancada admitiu que a PRF se precipitou com a nota pública, mas, ao mesmo tempo, considerou legítima a preocupação da corporação com a segurança do trecho concedido a Cariacica. Porque, segundo ele, por esta extensão da via passam muitos veículos provenientes de portos capixabas, o que torna o trecho muito sensível do ponto de vista da segurança pública.
Para esse parlamentar, a Polícia Rodoviária deveria ter procurado a Prefeitura de Cariacica antes de se manifestar publicamente. Por outro lado, entendeu que o Dnit, o órgão federal que administra a BR, também deveria ter acionado a PRF para acertar os ponteiros no curso do processo de cessão do trecho da estrada.

O ENCONTRO DO PREFEITO COM A PRF

Nesta manhã, o caminho da paz foi pavimentado. A direção da Polícia Rodoviária Federal-ES foi a Cariacica e teve uma conversa com Euclério. Ao final, foi dito que houve um “mal-entendido” e que a municipalização do trecho urbano da 262 seguirá seu curso. Foi acertado que a PRF-ES poderá eventualmente ser chamada a colaborar.
“Estaremos apoiando a Prefeitura de Cariacica sempre que formos demandados”, afirmou à coluna o superintendente Amarildo Luiz Boni.

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Ele confirma a reunião e chega a fazer uma profissão de fé na parceria com a cidade capixaba: “Estivemos juntos e desfizemos qualquer mal-entendido. A Prefeitura de Cariacica e a PRF sempre foram e continuarão sendo parceiros de trabalho em prol da sociedade capixaba”.
Satisfeito com o entendimento, o prefeito Euclério Sampaio, que em resposta às críticas da PRF chegou a chamar a corporação de “omissa”, em uma nota de repúdio também divulgada nas redes sociais, anuncia que tem R$ 70 milhões para investir na rodovia federal e promete que o trecho será “o mais bonito do Estado”.
Agora que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, resta a pergunta: será que o usuário terá uma rodovia mais decente para transitar, pelo menos nesse trecho? Ou o povo terá que voltar a chamar o guarda para resolver essa questão?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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