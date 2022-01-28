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João Batista de Oliveira

Vereador de Cariacica morre após sofrer infarto

João Batista de Oliveira (PMN), conhecido como Broinha, sofreu um infarto na quinta-feira (27) e teve a morte confirmada na manhã desta sexta-feira (28)

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 07:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jan 2022 às 07:45
João Batista de Oliveira (PMN), conhecido como Broinha, morreu após um infarto Crédito: Reprodução Política Estadão
Vereador de Cariacica morre após sofrer infarto
O vereador João Batista de Oliveira (PMN), conhecido como Broinha, teve a morte confirmada na manhã desta sexta-feira (28) pela Câmara de Cariacica. Um comunicado divulgado na rede social do parlamentar informa que ele sofreu um infarto na quinta-feira (27) e estava na UTI do Hospital Meridional. 
Em nota divulgada nesta sexta-feira (28), a Casa manifestou profundo pesar e relembrou a trajetória política do parlamentar.
"Com profundo pesar, informamos o falecimento do Excelentíssimo Senhor Vereador de Cariacica, João Batista de Oliveira, também conhecido como Broinha.
Broinha, era natural de Colatina/ES e morava no bairro Aparecida há aproximadamente 40 (quarenta) anos.
Foi funcionário da CST por quase 09 (nove) anos. Iniciou sua trajetória política na função de líder comunitário mandatário e, em 2016, foi eleito para exercer o 1º como vereador Cariacica, sendo reeleito no pleito de 2020.
Na função de Vereador, Broinha deu importantes contribuições à Câmara Municipal de Cariacica e à toda Cidade, como cidadão e agente político. Foi um Vereador de bastante garra e de muito, sempre com o intuito de contribuir para o bem-estar e qualidade de vida dos municípios.
Que a família e os amigos se encontraram em Deus nesse momento de dor."

SEPULTAMENTO

Conforme informou a Câmara de Cariacica, o velório será realizado no prédio da Casa, localizada na BR 262, em Campo Grande, das 7h às 10h. Depois, o cortejo passará pelo bairro Aparecida e seguirá para o sepultamento. 

ENVOLVIMENTO COM A POPULAÇÃO 

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) ressaltou o envolvimento de João com a população e manifestou pesar em uma publicação no Twitter. 
Também em uma rede social, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), definiu a morte de João como uma grande perda para a cidade, em especial para a Região da Grande Porto de Santana. 

SUPLENTE PODE ASSUMIR CADEIRA

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Câmara de Cariacica informou que o suplente do vereador Broinha, que faleceu, é Juarez Gonçalves Valadão, conhecido como "Juarez do Salão", e também do PMN. Ele pode assumir a cadeira de João na Casa. 

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