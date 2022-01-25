Homem assina um contrato Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Governo do ES multou 27 empresas por fraude em licitações em 2021

O governo do Espírito Santo registrou, em 2021, o maior número de empresas punidas com base na Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) desde a entrada em vigor da legislação. A norma responsabiliza administrativamente as pessoas jurídicas envolvidas em fraudes em compras públicas. Foram 27 empresas condenadas e R$ 2,9 milhões em multas aplicadas. Em 25 casos ainda cabe recurso, segundo a Secretaria de Controle e Transparência (Secont).



Desde 2015, já foram abertos 95 Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) para a apuração de condutas irregulares. Neles, 73 empresas foram punidas com multa e, na maioria dos casos, impedimento temporário de participar de novas licitações. As cobranças somam mais de R$ 13,9 milhões. Os valores arrecadados com elas são obrigatoriamente revertidos em ações para o combate à corrupção.

Levantamento publicado no início de 2021 pelo jornal Folha de São Paulo apontou que o Espírito Santo é a unidade da Federação com maior número de processos abertos e concluídos relativos à Lei Anticorrupção.



No Estado, o recorde de abertura de processos aconteceu em 2019, quando foram instaurados 20 deles. Já em 2020, foi aplicada a multa de maior valor a uma empresa com base nessa lei. A empresa condenada, que não teve o nome revelado pela Secont, foi multada em R$ 4.165,428,58 por fraudar contratos para a construção de escolas, falsificando medições de execução das obras com o objetivo de receber por serviços que não haviam sido efetivamente realizados.

VEJA OS NÚMEROS

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO ABERTOS

2015 - 6

2016 - 17



2017 - 16

2018 - 11

2019 - 20



2020 - 11

2021 - 14



EMPRESAS CONDENADAS

2016 - 3

2017 - 5

2018 - 15

2019 - 16

2020 - 7 (*)

2021 - 27 (**)



* O número foi menor devido à suspensão de prazos durante a pandemia. ** Em 25 decisões, ainda cabe recurso administrativo a ser interposto perante o Conselho do Controle e da Transparência (Consect).

