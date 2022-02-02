Veja trecho da BR 262 em Cariacica que vai virar avenida e saiba o que muda

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) oficializou a transferência de um trecho da BR 262 ao município de Cariacica. A doação, que permitirá à prefeitura transformar a via em avenida, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (1º).
O termo de cessão já foi assinado e, a partir de agora, a prefeitura é responsável por gerenciar e implementar melhorias no trecho que vai do km 1,3 ao km 7,1 da BR, que corresponde à parte urbana da rodovia em Cariacica, e vai da descida da Segunda Ponte até o viaduto da Ceasa. Veja abaixo:
Trata-se de uma demanda antiga do município, que já tem planos para a futura rodovia. No último dia 27, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Santos Moraes, declarou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que existe a previsão de que sejam realizadas diversas melhorias na via.
“A BR 262 é o principal corredor de Cariacica. É onde a maior parte dos comércios mais importantes estão alojados. Mas temos um problema muito grande com o trânsito, com a mobilidade. O que vamos fazer é proporcionar o desenvolvimento de Cariacica. Vamos poder construir, melhorar a rodovia, que vai passar a ser uma avenida”, destacou o secretário de Obras do município.
Ele explicou que o projeto executivo ainda está sendo construído, mas detalhou que haverá ampliação das pistas de rolamento, implementação de uma ciclovia e de uma pista de pedestres no canteiro central.
O secretário afirmou ainda que, além dar continuidade à limpeza da via, haverá melhorias na pavimentação, iluminação, e a construção de passagens de níveis para facilitar a travessia dos moradores.
“Com a municipalização, vamos ter a autonomia para fazer as intervenções necessárias: melhoria na pavimentação, ciclovia com pista de caminhada, iluminação, além de passagens de níveis. Existem pontos em que o tráfego é muito intenso e as pessoas não conseguem atravessar, e isso é ruim até para o comércio.”
Questionado sobre o custo de manutenção da via e de onde virão os recursos para implementar essas obras, o secretário informou que somente após a transferência do trecho para o município é que serão iniciadas as tratativas para captação de recursos, mas adiantou que Cariacica poderá buscar uma parceria com o governo estadual e a bancada federal para conseguir financiar o empreendimento.