Veja trecho da BR 262 em Cariacica que vai virar avenida e saiba o que muda

do km 1,3 ao km 7,1 da BR, que corresponde à parte urbana da rodovia em Cariacica, e vai da descida da Segunda Ponte até o viaduto da Ceasa. Veja abaixo: O termo de cessão já foi assinado e, a partir de agora, a prefeitura é responsável por gerenciar e implementar melhorias no trecho que vai, que corresponde à parte urbana da rodovia em Cariacica, e vai da descida da Segunda Ponte até o viaduto da Ceasa. Veja abaixo:

Trecho urbano da BR 262 será transformado em avenida municipal Crédito: Dnit/Elaboração: Adriana Rios

Trata-se de uma demanda antiga do município, que já tem planos para a futura rodovia. No último dia 27, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Santos Moraes, declarou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta , que existe a previsão de que sejam realizadas diversas melhorias na via.

“A BR 262 é o principal corredor de Cariacica. É onde a maior parte dos comércios mais importantes estão alojados. Mas temos um problema muito grande com o trânsito, com a mobilidade. O que vamos fazer é proporcionar o desenvolvimento de Cariacica. Vamos poder construir, melhorar a rodovia, que vai passar a ser uma avenida”, destacou o secretário de Obras do município.

Trecho da BR 262 em Cariacica entre Segunda Ponte e viaduto da Ceasa vai virar avenida Crédito: Ceasa/Divulgação

Ele explicou que o projeto executivo ainda está sendo construído, mas detalhou que haverá ampliação das pistas de rolamento, implementação de uma ciclovia e de uma pista de pedestres no canteiro central.

O secretário afirmou ainda que, além dar continuidade à limpeza da via, haverá melhorias na pavimentação, iluminação, e a construção de passagens de níveis para facilitar a travessia dos moradores.

“Com a municipalização, vamos ter a autonomia para fazer as intervenções necessárias: melhoria na pavimentação, ciclovia com pista de caminhada, iluminação, além de passagens de níveis. Existem pontos em que o tráfego é muito intenso e as pessoas não conseguem atravessar, e isso é ruim até para o comércio.”