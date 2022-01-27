Trecho da BR 262 em Cariacica vai virar avenida e ganhar ciclovia

Nesta semana, a diretoria colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou a municipalização do KM 1,3 ao KM 7,1 da BR 262, que compreende o acesso à Ponte Governador Gerson Camata (Segunda Ponte) e o viaduto da Ceasa.



Trecho da BR 262 em Cariacica entre Segunda Ponte e viaduto da Ceasa vai virar avenida Crédito: Ceasa/Divulgação

Segundo o DNIT, para qua a passagem da gestão ao município seja concluída, é preciso ainda completar algumas etapas: a assinatura do Termo de Transferência pelo representante do município e pelo Diretor Geral do DNIT, além da publicação do Extrato do Termo de Transferência no Diário Oficial da União (DOU) pelo DNIT.

Somente após a conclusão de todas essas etapas, será feita a efetiva transferência do trecho ao município. A partir daí, a prefeitura será a responsável por gerenciar a via e implementar as mudanças desejadas.

“A BR 262 é o principal corredor de Cariacica. É onde a maior parte dos comércios mais importantes estão alojados. Mas temos um problema muito grande com o trânsito, com a mobilidade. O que vamos fazer é proporcionar o desenvolvimento de Cariacica. A municipalização está em fase final, e com isso vamos poder construir, melhorar a rodovia, que vai passar a ser uma avenida”, destacou o secretário de Obras do município.

Ao Bom Dia ES, ele explicou que o projeto executivo ainda está sendo construído, mas detalhou que haverá ampliação das pistas de rolamento, implementação de uma ciclovia e de uma pista de pedestres no canteiro central. O secretário afirmou ainda que, além dar continuidade à limpeza da via, haverá melhorias na pavimentação, iluminação, e a construção de passagens de níveis para facilitar a travessia dos moradores.

“Com a municipalização, vamos ter a autonomia para fazer as intervenções necessárias: melhoria na pavimentação, ciclovia com pista de caminhada, iluminação, além de passagens de níveis. Existem pontos em que o tráfego é muito intenso e as pessoas não conseguem atravessar, e isso é ruim até para o comércio.”