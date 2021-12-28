Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Áreas urbanas

ES quer municipalizar trechos de rodovias que cortam cidades; entenda

Objetivo é favorecer a manutenção dos trechos e também a arrecadação de IPTU dos imóveis que hoje estão nas margens da rodovia
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

28 dez 2021 às 20:49

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:49

Trecho da Rodovia José Sette com meio-fio e postes pintados da cor-de-rosa.
Trecho da Rodovia José Sette em Cariacica Crédito: Lucas Calazans
O governo do Espírito Santo quer passar para a gestão dos municípios os trechos das rodovias estaduais que cortam áreas urbanas das cidades. Foi criado um programa que está sendo apresentado aos prefeitos e que tem o objetivo de acabar com impasses relativos a esses locais. O plano prevê que esses trechos passarão por manutenção para serem entregues aos municípios em bom estado de conservação.
"Todos os municípios do Espírito Santo têm pelo menos uma rodovia que passa dentro da cidade. Quando chega na cidade, a rodovia estreita porque as pessoas fizeram casas nas margens. Ela deixa de ser rodovia, vira avenida. E nós temos dificuldade em atuar nesses locais", aponta o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER), Luiz Cesar Maretto, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28).
Ele cita como exemplo um comerciante que está na beira da rodovia e quer fazer uma obra. Como a via é estadual, ele precisa de autorização do DER, mas o órgão fica impedido de conceder porque, enquanto rodovia, aquele local tem que ter uma faixa de domínio (margem lateral) de pelo menos 15 metros.

Veja Também

ES vai investir R$ 1,5 bi para ampliar capacidade de rodovias estaduais

Governo do ES vai fazer contorno e nova ponte em Nova Almeida, na Serra

"Acaba criando diversos conflitos. Nós vamos fazer manutenção naquilo que é urbano e entregar para prefeituras como avenida, para que elas possam dar continuidade nos cuidados da via", diz. 
O DER afirmou que foi feito um registro de preços para as obras de manutenção que precedem a municipalização no valor de R$ 162 milhões.

CIDADES PODERÃO COBRAR IPTU

A aderência das cidades ao programa é facultativa, ou seja, os municípios podem optar por manter o local sob jurisdição do Estado. Contudo, Maretto afirma que haverá um processo de "convencimento" dos prefeitos. O órgão já está em tratativas com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e diz que a maior parte das cidades é favorável, ou seja, tem interesse em assumir a gestão dessas avenidas.
"Para o município é vantajoso porque depois que municipaliza, ele passa a ter facilidade de cobrar IPTU dos imóveis que estão na beira da avenida", diz Maretto.
O governo estadual evitou nomear quais as vias que poderiam passar para gestão municipal, mas citou a Rodovia José Sette (ES 080), que liga Cariacica à Santa Leopoldina e passa na área urbana das duas cidades.
O trecho que atravessa Cariacica, muito movimentado e famoso pelos acidentes, passa por ampliação desde 2011. Segundo o governo do Estado, caso ele seja municipalizado, isso deve ocorrer assim que as obras forem finalizadas.

Veja Também

Meaípe: obra em orla só ficará totalmente pronta após o verão de 2023

Governo marca leilão de concessão da BR 262 e faz mudanças em edital

54 radares no ES serão substituídos e mostrarão velocidade do motorista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estradas trânsito DER-ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados