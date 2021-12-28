Governo do ES vai fazer contorno e nova ponte em Nova Almeida, na Serra

Ponte sobre o rio Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo

governo do Espírito Santo vai construir um contorno na região de Nova Almeida, na Serra , e Praia Grande, em Fundão , para reduzir o tráfego de carros e caminhões pesados na região. Principalmente durante o verão, o volume de veículos na rodovia ES 010 aumenta muito, provocando longos engarrafamentos.

A obra vai começar em Jacaraípe, na Serra, e terminar em Santa Cruz, Aracruz . Ela inclui também uma nova ponte sobre o Rio Reis Magos - a antiga será mantida. O empreendimento será financiado com recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decorrente de um empréstimo assinado pelo executivo estadual em dezembro.

Ainda não há prazo para a conclusão das obras, mas a expectativa é de que fiquem prontas em três anos. O dinheiro do BID precisa ser gasto em até seis anos contados da data de contratação.



Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado (DER) , a parte inicial do contorno, próxima ao Terminal de Jacaraípe, já está sendo feita com recurso próprios do Estado.

A nova rodovia vai passar por fora do bairro, e vai contornar Nova Almeida, Praia Grande e chegar na cabeça da ponte sobre o rio Piraquê-Açu, em Santa Cruz, município de Aracruz.

Também está previsto um contorno menor na região de Barra do Sahy, também em Aracruz.



36 quilômetros É o tamanho total dos contornos previstos pelo governo do ES

O diretor-presidente do órgão, Luiz Cesar Maretto, explicou que as obras visam tirar o tráfego pesado de dentro desses bairros, que são reconhecidamente pontos de grande fluxo de turistas.



"A ponte Reis Magos que exite hoje, ela continua. A ideia é que a ES 010 seja reabilitada e se torne uma via turística. Já o contorno passa a ser uma via de logística, com pistas que acomodam cargas mais pesadas. Para isso, vamos fazer a outra ponte, uma segunda ponte de Nova Almeida", esclareceu Maretto.

R$ 1,5 bilhão É o valor das obras de reabilitação de estradas e construção do contorno

Nesses locais, não será substituída apenas a camada superficial do asfalto, e sim a infraestrutura da pavimentação, as camadas mais profundas. Nos locais onde o pavimento não for compatível com a quantidade de carga determinada pelo órgão, a estrutura será alterada e também será colocada nova capa asfáltica.

"Toda rodovia, quando é construída, ela é feita para uma determinada capacidade de carga. Lá atrás, há décadas, foram feitas varias rodovias com apenas o tratamento superficial (só com a camada mais superficial do asfalto). Mas naquela época não havia caminhões como os que existem hoje, que podem levar muito mais carga. Nós temos também que fazer com que as nossas rodovias tenham a capacidade de absorver os impactos dessas novas cargas", explicou Maretto.

