Placa com erro de grafia chama atenção em São José do Calçado

Também demandada pela reportagem, a Prefeitura de São José do Calçado informou que solicitou a correção ao Detran assim que soube do erro na grafia da mensagem na placa.

De acordo com Addison Viana, membro da Academia Calçadense de Letras, a placa de sinalização foi instalada no início desta semana. “Recebi a foto de uma professora do município, por meio do WhatsApp. Divulguei em meu blog e houve repercussão. Apesar de existir a palavra com 'g' e com 'j', elas têm significados diferentes. A cidade tem uma cultura de ser berço de diversos escritores e houve a polêmica”, contou o morador do município.