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"Boa viajem"

Placa com erro de grafia chama atenção em São José do Calçado

Na saída do município pela ES 484, eram dadas as boas-vindas com a mensagem “Boa viajem. Agradecemos sua visita”, quando o correto seria "Boa viagem"
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2021 às 17:51

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:51

Placa com erro de grafia é corrigida após polêmica em cidade do ES
Placa com erro de grafia é corrigida após polêmica em cidade do ES Crédito: Reprodução | Broinha Notícias
Uma placa de sinalização com um erro de grafia viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os moradores de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Na saída do município pela ES 484, a mensagem “Boa Viajem. Agradecemos sua visita”, escrita na estrutura, agradecia a passagem das pessoas pela cidade. O problema é que a palavra "viajem" deveria estar escrita com a letra "g": "viagem".
Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, o erro foi corrigido na manhã desta quinta-feira (04). O Detran informou que acionou a empresa responsável  na noite de quarta-feira (3), assim que teve conhecimento do erro ortográfico na placa de sinalização. O órgão explicou ainda que os serviços de sinalização estão em execução no município e não houve custo adicional para consertar a placa, por se tratar de erro da empresa contratada.
Também demandada pela reportagem, a Prefeitura de São José do Calçado informou que solicitou a correção ao Detran assim que soube do erro na grafia da mensagem na placa.
Placa com erro de grafia é corrigida
Placa com erro de grafia é corrigida Crédito: Addison Viana
De acordo com Addison Viana, membro da Academia Calçadense de Letras, a placa de sinalização foi instalada no início desta semana. “Recebi a foto de uma professora do município, por meio do WhatsApp. Divulguei em meu blog e houve repercussão. Apesar de existir a palavra com 'g' e com 'j', elas têm significados diferentes. A cidade tem uma cultura de ser berço de diversos escritores e houve a polêmica”, contou o morador do município.
A Língua Portuguesa indica que a palavra "viagem" é um substantivo, sinônimo de passeio, jornada e deslocamento. Já "viajem" é uma forma conjugada do verbo viajar.

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