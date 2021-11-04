Placa com erro de grafia chama atenção em São José do Calçado

Uma placa de sinalização com um erro de grafia viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os moradores de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Na saída do município pela ES 484, a mensagem “Boa Viajem. Agradecemos sua visita”, escrita na estrutura, agradecia a passagem das pessoas pela cidade. O problema é que a palavra "viajem" deveria estar escrita com a letra "g": "viagem".
Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, o erro foi corrigido na manhã desta quinta-feira (04). O Detran informou que acionou a empresa responsável na noite de quarta-feira (3), assim que teve conhecimento do erro ortográfico na placa de sinalização. O órgão explicou ainda que os serviços de sinalização estão em execução no município e não houve custo adicional para consertar a placa, por se tratar de erro da empresa contratada.
Também demandada pela reportagem, a Prefeitura de São José do Calçado informou que solicitou a correção ao Detran assim que soube do erro na grafia da mensagem na placa.
De acordo com Addison Viana, membro da Academia Calçadense de Letras, a placa de sinalização foi instalada no início desta semana. “Recebi a foto de uma professora do município, por meio do WhatsApp. Divulguei em meu blog e houve repercussão. Apesar de existir a palavra com 'g' e com 'j', elas têm significados diferentes. A cidade tem uma cultura de ser berço de diversos escritores e houve a polêmica”, contou o morador do município.
A Língua Portuguesa indica que a palavra "viagem" é um substantivo, sinônimo de passeio, jornada e deslocamento. Já "viajem" é uma forma conjugada do verbo viajar.