Preso suspeito de matar pedreiro a tiros e queimar corpo em Cachoeiro

De acordo com o chefe da DHPP de Cachoeiro, Felipe Vivas, o homem foi preso no bairro Ibitiquara, em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar. O suspeito, que não teve o nome informado pela polícia, foi interrogado e manifestou o direito de permanecer em silêncio. Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória do município, onde permanecerá à disposição da Justiça.

RELEMBRE O CASO

O corpo de Carlos Antônio Avelar, de 36 anos, foi localizado em meio a um matagal na manhã do dia 2 de setembro, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela família no Serviço Médico Legal do município, um dia após ser encontrado.

O pedreiro estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo quando foi encontrado na localidade de Timbó, zona rural da cidade. O corpo, segundo a polícia informou na ocasião, tinha diversas perfurações por tiros e partes queimadas.