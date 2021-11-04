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Assassinado a tiros

Preso suspeito de matar pedreiro a tiros e queimar corpo em Cachoeiro

Homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (4), no bairro Ibitiquara. Ele é suspeito do assassinato de Carlos Antônio Avelar, de 36 anos, em setembro deste ano
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2021 às 16:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:00

A Delegacia Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, prendeu, nesta quinta-feira (4), um homem de 27 anos, suspeito de ter matado a tiros o pedreiro Carlos Antônio Avelar, de 36. O corpo foi encontrado parcialmente queimado no dia 2 de setembro deste ano, na localidade do Timbó, no mesmo município.
De acordo com o chefe da DHPP de Cachoeiro, Felipe Vivas, o homem foi preso no bairro Ibitiquara, em cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar. O suspeito, que não teve o nome informado pela polícia, foi interrogado e manifestou o direito de permanecer em silêncio. Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória do município, onde permanecerá à disposição da Justiça.

RELEMBRE O CASO

O corpo de Carlos Antônio Avelar, de 36 anos, foi localizado em meio a um matagal na manhã do dia 2 de setembro, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela família no Serviço Médico Legal do município, um dia após ser encontrado.
O pedreiro estava de bruços e vestia uma bermuda, camiseta e chinelo quando foi encontrado na localidade de Timbó, zona rural da cidade. O corpo, segundo a polícia informou na ocasião, tinha diversas perfurações por tiros e partes queimadas.
À Polícia Civil, familiares contaram que Carlos Antônio estava desaparecido desde 20h40 do dia 1º de setembro, quando saiu de casa e não foi mais visto. 

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