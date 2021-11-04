Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 1,5 milhão

Mulheres são presas em Guarapari suspeitas de furtar joalherias no ES

Além das mulheres, dois homens também foram identificados como pertencentes ao grupo criminoso do Rio de Janeiro que realizava furtos em estabelecimentos no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2021 às 13:26

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 13:26

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas mulheres foram presas, nesta quinta-feira (4), em Guarapari, apontadas pela Polícia Civil como integrantes de um grupo criminoso do Rio de Janeiro que estava atuando em furtos no Espírito Santo. Elas foram identificadas como Juliana Santos Souza, de 26 anos, e Joyce Santos Costa, de 21.
Além delas, dois homens também foram identificados como pertencentes a este grupo: Melquisedeque Pereira da Silva, de 37 anos e Antônio da Silva Rodrigues, de 60. Eles participaram de roubos a joalherias de LinharesCachoeiro de Itapemirim e Serra, e seguem foragidos. 
A Polícia Civil informou que a investigação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com as Delegacias Especializadas de Investigação Criminal de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Juliana Santos Souza, de 26 anos, e Joyce Santos Costa, de 21, foram presas em Guarapari
Juliana Santos Souza, de 26 anos, e Joyce Santos Costa, de 21, foram presas em Guarapari Crédito: Wagner Martins
De acordo com as investigações, o grupo já causou um prejuízo estimado em quase R$ 1,5 milhão, somando todos os roubos. Entre os estabelecimentos, estão três joalherias em Linhares, Cachoeiro e Serra, uma loja de celulares em Cachoeiro e uma loja especializada em cabelos humanos, localizada em Vitória.
Segundo o delegado Gianno Trindade, a quadrilha é altamente especializada em furtos qualificados, principalmente em joalheiras. O material roubado tinha como destino o Estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil acredita que os dois fugitivos estão foragidos.
Melquisedeque Pereira da Silva, 37 anos, e Antonio da Silva Rodigues, de 60, ainda estão foragidos
Melquisedeque Pereira da Silva, 37 anos, e Antonio da Silva Rodigues, de 60, ainda estão foragidos Crédito: Wagner Martins
A Polícia Civil concluiu que uma das mulheres era responsável por transportar ferramentas e as joias roubadas em ônibus interestaduais. A outra, segundo a PC, seria a responsável pela venda das joias, e ficava com a participação maior na quantia subtraída por ter um relacionamento com um dos foragidos.
Denúncias podem ser realizadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site. Segundo a PC, todas as informações recolhidas serão apuradas pelo órgão.

Atualização

04/11/2021 - 9:03
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil realizou coletiva sobre o caso, informando detalhes sobre as prisões, além de divulgar nomes e fotos das mulheres presas e de outros dois suspeitos. O texto foi atualizado.

Veja Também

Operação da PF contra pornografia infantil prende jovem em Baixo Guandu

Busca por suspeitos de assaltos mobiliza até helicóptero em Cariacica

Preso suspeito de matar pedreiro a tiros e queimar corpo em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Guarapari Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados