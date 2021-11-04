Mulheres são presas em Guarapari suspeitas de furtar joalherias no ES

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Cachoeiro de Itapemirim e Além delas, dois homens também foram identificados como pertencentes a este grupo: Melquisedeque Pereira da Silva, de 37 anos e Antônio da Silva Rodrigues, de 60. Eles participaram de roubos a joalherias de Linhares Serra , e seguem foragidos.

A Polícia Civil informou que a investigação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com as Delegacias Especializadas de Investigação Criminal de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Juliana Santos Souza, de 26 anos, e Joyce Santos Costa, de 21, foram presas em Guarapari Crédito: Wagner Martins

De acordo com as investigações, o grupo já causou um prejuízo estimado em quase R$ 1,5 milhão, somando todos os roubos. Entre os estabelecimentos, estão três joalherias em Linhares, Cachoeiro e Serra, uma loja de celulares em Cachoeiro e uma loja especializada em cabelos humanos, localizada em Vitória.

Segundo o delegado Gianno Trindade, a quadrilha é altamente especializada em furtos qualificados, principalmente em joalheiras. O material roubado tinha como destino o Estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil acredita que os dois fugitivos estão foragidos.

Melquisedeque Pereira da Silva, 37 anos, e Antonio da Silva Rodigues, de 60, ainda estão foragidos Crédito: Wagner Martins

A Polícia Civil concluiu que uma das mulheres era responsável por transportar ferramentas e as joias roubadas em ônibus interestaduais. A outra, segundo a PC, seria a responsável pela venda das joias, e ficava com a participação maior na quantia subtraída por ter um relacionamento com um dos foragidos.

Denúncias podem ser realizadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site . Segundo a PC, todas as informações recolhidas serão apuradas pelo órgão.