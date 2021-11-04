Busca por suspeitos de assaltos mobiliza até helicóptero em Cariacica

Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, suspeitos de assaltos a estabelecimentos comerciais no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foram apreendidos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (4). A PM foi ao local após receber informações de que indivíduos armados e em motocicletas estariam cometendo roubos na região.
Assim que perceberam a presença da polícia, os suspeitos fugiram. Nas buscas realizadas para localizá-los, os militares contaram com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram a aeronave sobrevoando parte do bairro. Veja vídeo:
Durante as buscas, os dois adolescentes foram localizados. De acordo com a Polícia Militar, um terceiro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.
Com os adolescentes, de 14 e 17 anos, foram recuperados produtos roubados: mais de 30 peças de roupas, um notebook e um aparelho celular. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.