Após queda de barreiras, rodovia no Sul do ES deve ser liberada nesta quinta (4)

Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta está interditada Crédito: Internauta

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) , a previsão é de que a via seja liberada no fim desta quinta-feira (4) e, por enquanto, a alternativa para os motoristas é passar pelo centro de Iconha.

O DER disse que o deslizamento de terra aconteceu após as fortes de chuvas na região. A prefeitura de Iconha divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem na Rua Muniz Freire, pois ela é o local destinado ao trânsito de caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.

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RODOVIA EM ITAPEMIRIM TAMBÉM ESTÁ INTERDITADA

Erosão provoca interdição de rodovia em Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMI

A prefeitura disse, ainda, que um engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo analisa diariamente o processo de erosão da via para adoção de uma solução técnica adequada.