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ES 375

Após queda de barreiras, rodovia no Sul do ES deve ser liberada nesta quinta (4)

A previsão do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo é que via seja liberada no fim desta quinta-feira (4)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 nov 2021 às 12:39

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:39

Uma barreira cedeu e interditou os dois sentidos da rodovia
Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta está interditada Crédito: Internauta
A Rodovia ES 375, que liga o município de Iconha a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, está interditada desde a última terça-feira (02), quando uma barreira cedeu e ocupou os dois sentidos da pista.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER), a previsão é de que a via seja liberada no fim desta quinta-feira (4) e, por enquanto, a alternativa para os motoristas é passar pelo centro de Iconha.
O DER disse que o deslizamento de terra aconteceu após as fortes de chuvas na região. A prefeitura de Iconha divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem na Rua Muniz Freire, pois ela é o local destinado ao trânsito de caminhões e veículos pesados enquanto a ES 375 ficar interditada.

RODOVIA EM ITAPEMIRIM TAMBÉM ESTÁ INTERDITADA

Erosão provoca interdição de rodovia em Itapemirim
Erosão provoca interdição de rodovia em Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMI
Em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, a Rodovia do Penedo, que liga a ES-487 até a Rodovia do Sol continua interditada. A prefeitura informou que a via permanecerá fechada até que as obras necessárias para conter a erosão no local, seja concluída. A obra será realizada após o período chuvoso.
A prefeitura disse, ainda, que um engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo analisa diariamente o processo de erosão da via para adoção de uma solução técnica adequada.
A opção para o motorista que trafega pela ES-487 é passar pelo Centro de Itapemirim, seguir pela Barra e o Pontal, em Marataízes, até acessar a Rodovia do Sol e vice-versa.

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