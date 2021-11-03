Postes no meio de estrada: obra polêmica no ES custou quase R$ 8 milhões

R$ 7.858.135,33 aos cofres públicos da prefeitura. O problema, que revolta os moradores da região, foi denunciado em matéria de A Gazeta na última segunda-feira (1º). A polêmica obra da estrada no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, com postes no meio da via, custou, até o momento,aos cofres públicos da prefeitura. O problema, que revolta os moradores da região, foi denunciado em matéria dena última segunda-feira (1º).

A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162, Cabral e segue até o limite com o município de Itapemirim . Segundo dados da prefeitura, o contrato para a realização da obra foi assinado em 6 de julho do ano passado, mas a ordem de serviço para a execução foi dada em 28 de janeiro deste ano. O valor gasto é de recursos da administração municipal.

O prazo para a entrega do trecho de 3,86 km da estrada era de 360 dias corridos, a partir da ordem de serviço. Moradores na região relataram que, antes da pavimentação, a via não tinha os postes impedindo o tráfego. Após o asfaltamento, as estruturas ficaram bem no meio da pista e os motoristas precisam invadir a contramão ou o acostamento para desviar delas. Veja vídeo:

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R$ 290 MIL PARA A RETIRADA DOS POSTES

A obra para retirar 11 dos 16 postes vai começar nesta quinta-feira (4) . A informação foi divulgada pela EDP, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica. Por meio de nota, a concessionária afirmou que, após realização de estudo técnico, enviou, em outubro, à Prefeitura de Presidente Kennedy, um ofício com o orçamento estimado para a realização das obras de remanejamento dos postes — R$ 290 mil.

A EDP informou que, até então, a prefeitura não havia se manifestado sobre a aprovação do valor para autorizar os trabalhos. Apesar disso, a empresa disse que vai retirar as estruturas. A prefeitura informou que, somente no último dia 13, a concessionária de energia se manifestou informando o custo estimado para o serviço de realocação e construção da nova rede elétrica, mas sem encaminhar nenhum boleto bancário para a realização do pagamento.

Segundo a prefeitura, os reparos no local para tapar os buracos deixados na via serão realizados pela empresa responsável pela obra — custo já previsto no contrato.

A Prefeitura de Presidente Kennedy ainda afirmou que existem outros trechos com o mesmo problema e que aguardam a concessionária de energia fazer a retirada dos postes. No entanto, todas as realocações já foram solicitadas pela administração municipal antes das obras começarem.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O advogado Raphael Câmara, doutor em História Social das Relações Políticas e especialista em Direito Público, explicou que a realização da obra com os postes no meio da estrada pode configurar um crime de improbidade administrativa.

“É difícil até traduzir o que se vê, principalmente para o mundo jurídico. Imagine contar esse fato inusitado sem ter as imagens como prova. Ninguém acreditaria. O asfaltamento de área pública é sempre desejável, porque traz segurança para pedestres, ciclistas e motoristas. Mas fazê-lo sobre postes encravados no meio da estrada é prova de gestão desatenta aos princípios mais básicos da Administração Pública, como o da eficiência e o da moralidade. E essa prática pode configurar ato de improbidade administrativa, a depender do dolo, ou seja, da vontade objetiva do administrador em burlar tais princípios ou em gerar prejuízo ao município”, comentou.

Por conta da repercussão, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) encaminhou, na manhã desta quarta-feira, ofícios ao prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, e ao secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, Wagner Porto Viana, para que esclareçam sete questionamentos sobre a inauguração e abertura de uma estrada com 16 postes localizados no meio da via.

Segundo o órgão, há a possibilidade de a prefeitura responder a processo de representação, com pedido de cautelar, ou inspeção, por exemplo.