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Your browser does not support the audio element. Postes no meio de estrada revoltam moradores em Presidente Kennedy

Foi concluído o trabalho de pavimentação em um dos trechos de uma estrada — de responsabilidade da Prefeitura de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo — mas, apesar da melhoria, moradores estão revoltados. Mesmo após a implantação do asfalto novo, alguns postes estão localizados no meio da estrada e os motoristas precisam invadir a contramão para desviar das estruturas.

A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162, Cabral e segue até o limite com o município de Itapemirim . Segundo uma moradora da região, que não quis se identificar, o projeto de pavimentação deveria contemplar a retirada dos postes antes da conclusão da obra.

“Os postes sempre estiveram ali, mas as estradas não passavam perto dos postes. Com a chegada do asfalto, agora os motoristas passam onde estão os postes. E somente dois deles têm refletor, os outros não têm. Tinham que ter tirado as estruturas antes da obra”, afirmou a moradora.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou, por nota, que “já solicitou a remoção e realocação dos postes desta estrada. O pedido foi realizado no início das obras, mas o serviço até agora não foi feito. A responsabilidade por substituição, remoção ou realocação é da concessionária EDP.”

Procurada pela reportagem, a EDP explicou realiza um estudo técnico para a realocação dos postes na localidade. A empresa esclareceu ainda que o estudo teve início após a solicitação enviada pela Prefeitura de Presidente Kennedy em setembro, e disse que segue os prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).