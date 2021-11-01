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Sul do ES

Postes no meio de estrada revoltam moradores em Presidente Kennedy

Trecho da estrada foi pavimentado recentemente pela prefeitura, mas estruturas permanecem no meio da via. EDP diz que realiza um estudo para a realocação dos postes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 nov 2021 às 19:26

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 19:26

Postes no meio de estrada revoltam moradores em Presidente Kennedy
Foi concluído o trabalho de pavimentação em um dos trechos de uma estrada — de responsabilidade da Prefeitura de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo — mas, apesar da melhoria, moradores estão revoltados. Mesmo após a implantação do asfalto novo, alguns postes estão localizados no meio da estrada e os motoristas precisam invadir a contramão para desviar das estruturas.
A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162, Cabral e segue até o limite com o município de Itapemirim. Segundo uma moradora da região, que não quis se identificar, o projeto de pavimentação deveria contemplar a retirada dos postes antes da conclusão da obra.
“Os postes sempre estiveram ali, mas as estradas  não passavam perto dos postes. Com a chegada do asfalto, agora os motoristas passam onde estão os postes. E somente dois deles têm refletor, os outros não têm. Tinham que ter tirado as estruturas antes da obra”, afirmou a moradora.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou, por nota, que “já solicitou a remoção e realocação dos postes desta estrada. O pedido foi realizado no início das obras, mas o serviço até agora não foi feito. A responsabilidade por substituição, remoção ou realocação é da concessionária EDP.”
Procurada pela reportagem, a EDP explicou realiza um estudo técnico para a realocação dos postes na localidade. A empresa esclareceu ainda que o estudo teve início após a solicitação enviada pela Prefeitura de Presidente Kennedy em setembro, e disse que segue os prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
A concessionária de energia elétrica pontuou, ainda, que orientou que as prefeituras solicitem os serviços desta natureza sempre no início das obras, para que o mesmo possa ser planejado e realizado de forma conjunta.

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