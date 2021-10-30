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Acidente

Motorista bate em árvore em rodovia de Cachoeiro de Itapemirim

Batida foi na ES 488, que liga o município a BR 101. Apesar do impacto, apenas uma mulher no banco do carona sofreu ferimentos leves

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 09:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 out 2021 às 09:36
Pneu estoura e motorista bate em árvore em rodovia de Cachoeiro
Pneu estoura e motorista bate em árvore em rodovia de Cachoeiro Crédito: Maíra Brito
Um motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle do veículo, rodou na pista e bateu em uma árvore na manhã deste sábado (30), na localidade do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida foi na Rodovia ES 488, que liga o município a BR 101. Apesar do impacto, apenas uma mulher no banco do carona sofreu ferimentos leves.
De acordo com informações da repórter da TV Gazeta Sul, Maíra Brito, o acidente foi registrado por volta das 7h. À repórter, o motorista, que preferiu não gravar entrevista, contou que o pneu do lado do carona estourou, causando a colisão.
O serviço de resgate do Samu foi acionado e prestou socorro à mulher. O motorista e a carona seguiam sentido BR 101. Chovia no momento do acidente e não houve engarrafamento no local.

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