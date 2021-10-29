Homem é preso usando documentos falsos em banco na Praia da Costa

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante usando documentos falsos em uma agência bancária na Praia da Costa, em Vila Velha , nesta sexta-feira (29). No momento da prisão, ele havia acabado de abrir uma conta com os dados de uma pessoa que reside no Rio de Janeiro . O suspeito não teve o nome informado pela polícia.

Segundo apuração da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta, a polícia foi atrás do suspeito após acionamento do setor de segurança da agência bancária, que desconfiou que os documentos usados eram falsos. O homem foi preso no caixa eletrônico, enquanto tentava desbloquear a conta que ele havia acabado de abrir.

Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, a polícia abordou o suspeito, pediu os documentos e constatou que eles eram falsos. O delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), disse que descobriu que o homem não agia sozinho e contou como o suspeito fazia para conseguir os dados das pessoas.

Segundo o delegado, o homem não atuava sozinho. "Descobrimos que havia, pelo menos, outros dois envolvidos. O primeiro, que ligou para uma vítima que mora no Rio de Janeiro, se fez passar por atendente de banco e conseguiu todos os dados pessoais; o segundo, que pegou os dados e falsificou os documentos; e o terceiro que foi à agência. Descobrimos ainda que eles abriram conta em no mínimo outros três bancos. Estas contas são usadas para obter empréstimos, financiamentos e para usar cartão de crédito. E tudo fica em nome da vítima que forneceu os dados", explicou.

O titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Douglas Vieira, comentou o caso Crédito: Arquivo