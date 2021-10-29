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Em Vila Velha

Homem é preso usando documentos falsos em banco na Praia da Costa

Suspeito de 47 anos foi preso em flagrante no caixa eletrônico, enquanto tentava desbloquear a conta que havia acabado de abrir, usando dados de uma pessoa do Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 20:07

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 out 2021 às 20:07
Um homem de 47 anos foi preso em flagrante usando documentos falsos em uma agência bancária na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta sexta-feira (29). No momento da prisão, ele havia acabado de abrir uma conta com os dados de uma pessoa que reside no Rio de Janeiro. O suspeito não teve o nome informado pela polícia.
Segundo apuração da repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta, a polícia foi atrás do suspeito após acionamento do setor de segurança da agência bancária, que desconfiou que os documentos usados eram falsos. O homem foi preso no caixa eletrônico, enquanto tentava desbloquear a conta que ele havia acabado de abrir.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, a polícia abordou o suspeito, pediu os documentos e constatou que eles eram falsos. O delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), disse que descobriu que o homem não agia sozinho e contou como o suspeito fazia para conseguir os dados das pessoas.
Segundo o delegado, o homem não atuava sozinho. "Descobrimos que havia, pelo menos, outros dois envolvidos. O primeiro, que ligou para uma vítima que mora no Rio de Janeiro, se fez passar por atendente de banco e conseguiu todos os dados pessoais; o segundo, que pegou os dados e falsificou os documentos; e o terceiro que foi à agência. Descobrimos ainda que eles abriram conta em no mínimo outros três bancos. Estas contas são usadas para obter empréstimos, financiamentos e para usar cartão de crédito. E tudo fica em nome da vítima que forneceu os dados", explicou.
O titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Douglas Vieira
O titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), delegado Douglas Vieira, comentou o caso Crédito: Arquivo
A polícia alertou que as pessoas não devem passar informações pessoais e bancárias por telefone ou via mensagem de texto antes da devida checagem.

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