Vídeo: em conflito por herança, homem incendeia a própria casa na Serra

Um homem colocou fogo na própria casa na rua Carmélia, no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta sexta-feira (29). A reportagem da TV Gazeta apurou com familiares dele que a ação foi motivada por um conflito por herança.
O incêndio também atingiu a cozinha da casa de uma sobrinha do homem, que está grávida de oito meses. O imóvel fica na mesma construção, mas é separada por uma parede. Ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, familiares relataram que o homem, que tem aproximadamente 60 anos, teria ateado fogo na residência em razão de uma briga por herança — ele gostaria que a casa da sobrinha também ficasse para ele.
Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, o homem estava dentro da casa quando iniciou o incêndio e acabou sofrendo queimaduras pelo corpo. Após cometer o ato, ele pulou o muro, mas acabou detido pela Polícia Militar em uma residência ao lado. A sobrinha dele não se feriu.
O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves. Os vizinhos tentaram ajudar a apagar o fogo e uma equipe do Corpo de Bombeiros terminou de conter as chamas.
Um vizinho de 54 anos, que não quis se identificar, disse que inicialmente ele viu muita fumaça no local. "Fomos socorrer a menina, que está grávida de 8 meses. Ela e a mãe logo correram e ficaram bem. A casa estava quase toda tomada pelo fogo, ele usou pneus para alastrar as chamas. E ele estava lá dentro mesmo quando botou fogo. Tentamos apagar, jogando água e tirando coisas inflamáveis. Todo mundo ficou revoltado, ele era tido como uma pessoa tranquila pela vizinhança", relatou.