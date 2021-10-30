Vídeo: em conflito por herança, homem incendeia a própria casa na Serra

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Um homem colocou fogo na própria casa na rua Carmélia, no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta sexta-feira (29). A reportagem da TV Gazeta apurou com familiares dele que a ação foi motivada por um conflito por herança.

O incêndio também atingiu a cozinha da casa de uma sobrinha do homem, que está grávida de oito meses. O imóvel fica na mesma construção, mas é separada por uma parede. Ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, familiares relataram que o homem, que tem aproximadamente 60 anos, teria ateado fogo na residência em razão de uma briga por herança — ele gostaria que a casa da sobrinha também ficasse para ele.

Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, o homem estava dentro da casa quando iniciou o incêndio e acabou sofrendo queimaduras pelo corpo. Após cometer o ato, ele pulou o muro, mas acabou detido pela Polícia Militar em uma residência ao lado. A sobrinha dele não se feriu.

Casa pega fogo em Feu Rosa Crédito: Leitor A Gazeta

O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves. Os vizinhos tentaram ajudar a apagar o fogo e uma equipe do Corpo de Bombeiros terminou de conter as chamas.