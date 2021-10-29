Reator de lâmpada de poste cai na cabeça de idosa em Colatina

Um reator da lâmpada de um poste caiu na cabeça de uma idosa de 80 anos no bairro São Miguel, em Colatina, Noroeste do Estado, na tarde de quarta-feira (27). Cenita Felomena da Silva estava conversando com vizinhos embaixo da estrutura, que fica próxima à casa dela, na avenida David Pancieri, quando o equipamento caiu, antingindo-a. Ela foi levada par a um pronto-socorro e precisou levar 25 pontos no ferimento.
Cenita Felomena disse que costuma ficar no local embaixo do poste conversando. Ainda sentindo muitas dores, a idosa relatou que não viu quando o reator caiu, sentiu apenas o impacto do objeto ao ser atingida. “Parecia uma marreta caindo em cima da minha cabeça. Só ouvi o barulho de um estouro e senti muita dor na cabeça”, afirmou.
Peça de poste cai e atinge idosa.
O reator da lâmpada pesa por volta de 2,5 kg e atingiu a idosa na testa, pouco acima da região dos olhos. Após o acidente, Cenita foi levada para um pronto-socorro do município. “Eu perdi muito sangue e precisei levar 25 pontos na testa”, contou.
Mesmo tomando medicação, Cenita afirmou que ainda estava sentindo dor e disse que não recebeu assistência de nenhum órgão publico. Segundo a idosa, desde o dia do acidente, uma peça do poste ainda está pendurada, oferecendo risco para quem passa no local.
Procurada pela reportagem, a empresa Luz e Força Santa Maria, que faz a distribuição de energia no município, informou que o poste é de responsabilidade da Prefeitura de Colatina.
Já a Secretaria de Obras da Prefeitura de Colatina informou que a estrutura do poste foi depredada por ação de vandalismo, fator determinante para que o reator se soltasse e caísse. O órgão explicou que, além de enviar uma equipe à região para reparar outros postes danificados, a Secretaria Municipal de Segurança Pública entrará em contato com a Polícia Militar para apurar e identificar as pessoas que depredaram a estrutura. A prefeitura também informou que vai entrar em contato com a moradora para prestar o apoio necessário.