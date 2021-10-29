AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Levou 25 pontos

Reator de lâmpada de poste cai na cabeça de idosa em Colatina

Cenita Felomena da Silva, de 80 anos, estava embaixo do poste conversando com vizinhos quando acidente aconteceu.  Prefeitura afirma que estrutura foi alvo de vandalismo

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 out 2021 às 19:04
Cenita Felomena da Silva, de 80 anos, foi atingida por uma peça de um poste em Colatina.
Cenita Felomena da Silva, de 80 anos, foi atingida por um reator de lâmpada de um poste em Colatina. Crédito: Heriklis Douglas
Um reator da lâmpada de um poste caiu na cabeça de uma idosa de 80 anos no bairro São Miguel, em Colatina, Noroeste do Estado, na tarde de quarta-feira (27). Cenita Felomena da Silva estava conversando com vizinhos embaixo da estrutura, que fica próxima à casa dela, na avenida David Pancieri, quando o equipamento caiu, antingindo-a. Ela foi levada par a um pronto-socorro e precisou levar 25 pontos no ferimento.
Cenita Felomena disse que costuma ficar no local embaixo do poste conversando. Ainda sentindo muitas dores, a idosa relatou que não viu quando o reator caiu, sentiu apenas o impacto do objeto ao ser atingida. “Parecia uma marreta caindo em cima da minha cabeça. Só ouvi o barulho de um estouro e senti muita dor na cabeça”, afirmou.

Peça de poste cai e atinge idosa.

O reator da lâmpada pesa por volta de 2,5 kg e atingiu a idosa na testa, pouco acima da região dos olhos. Após o acidente, Cenita foi levada para um pronto-socorro do município. “Eu perdi muito sangue e precisei levar 25 pontos na testa”, contou. 
Mesmo tomando medicação, Cenita afirmou que ainda estava sentindo dor e disse que não recebeu assistência de nenhum órgão publico. Segundo a idosa, desde o dia do acidente, uma peça do poste ainda está pendurada, oferecendo risco para quem passa no local.
Procurada pela reportagem, a empresa Luz e Força Santa Maria, que faz a distribuição de energia no município, informou que o poste é de responsabilidade da Prefeitura de Colatina.
Já  a Secretaria de Obras da Prefeitura de Colatina informou que a estrutura do poste foi depredada por ação de vandalismo, fator determinante para que o reator se soltasse e caísse. O órgão explicou que, além de enviar uma equipe à região para reparar outros postes danificados, a Secretaria Municipal de Segurança Pública entrará em contato com a Polícia Militar para apurar e identificar as pessoas que depredaram a estrutura. A prefeitura também informou que vai entrar em contato com a moradora para prestar o apoio necessário.

Veja Também

Cesan: mais de 70 bairros na Grande Vitória podem ficar sem água

Justiça dá 10 dias para famílias sem casa desocuparem escola desativada em Vitória

Prédio atingido por incêndio segue interditado na Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Meneguelli, Lívia Vasconcelos e Renzo Vasconcelos na convenção estadual do PSD
Por que, desta vez, Meneguelli não tomou uma rasteira
Imagem de destaque
Revolução das barragens: agro mais tranquilo mesmo com o ES sob pressão hídrica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados