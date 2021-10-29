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Manutenção

Cesan: mais de 70 bairros na Grande Vitória podem ficar sem água

Segundo a companhia, manutenção programada será realizada neste sábado (30), das 5h às 20h, afetando Vitória (65 bairros), Vila Velha (9) e Cariacica (2)

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:21

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

29 out 2021 às 16:21
Os moradores de 76 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai realizar uma manutenção programada neste sábado (30), das 5h às 20h, afetando Vitória (65 bairros), Vila Velha (9) e Cariacica (2).
A população desses bairros pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS: 

Vitória

  1. Andorinhas
  2. Ariovaldo Favalessa
  3. Barro Vermelho
  4. Bela Vista
  5. Bento Ferreira
  6. Bonfim
  7. Caratoíra
  8. Centro Vitoria
  9. Comdusa
  10. Conquista
  11. Consolação
  12. Bairro da Penha
  13. Piedade
  14. Bairro de Lourdes
  15. Cabral
  16. Cruzamento
  17. Moscoso
  18. Quadro
  19. Enseada do Suá
  20. Estrelinha
  21. Fonte Grande
  22. Forte São João
  23. Fradinhos
  24. Grande Vitória
  25. Gurigica
  26. Horto
  27. Ilha Das Caieiras
  28. Ilha De Santa Maria
  29. Ilha Do Boi 
  30. Ilha Do Frade
  31. Ilha Do Príncipe
  32. Inhanguetá
  33. Itararé
  34. Jesus de Nazareth
  35. Joana D’Arc
  36. Jucutuquara
  37. Mario Cypreste
  38. Maruípe
  39. Monte Belo
  40. Nazareth
  41. Nova Palestina
  42. Parque Moscoso
  43. Praia do Canto
  44. Praia do Suá
  45. Redenção
  46. Resistência
  47. Romão
  48. Santa Cecilia
  49. Santa Clara
  50. Santa Helena
  51. Santa Lúcia
  52. Santa Luiza
  53. Santa Martha
  54. Santa Tereza
  55. Santo André
  56. Santo Antônio
  57. Santos Dumont
  58. Santos Reis
  59. São Benedito
  60. São Cristóvão
  61. São José
  62. São Pedro
  63. Tabuazeiro
  64. Universitário
  65. Vila Rubim

Vila Velha

  1. Alvorada
  2. Argolas 
  3. Chácara do Conde 
  4. Cobi de Baixo 
  5. Cobi de Cima 
  6. Ilha das Flores 
  7. Paul 
  8. Sagrada Família 
  9. São Torquato

Cariacica

  1. Jardim América 
  2. Vasco da Gama

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