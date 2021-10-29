Cesan: mais de 70 bairros na Grande Vitória podem ficar sem água

Os moradores de 76 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vai realizar uma manutenção programada neste sábado (30), das 5h às 20h, afetando Vitória (65 bairros), Vila Velha (9) e Cariacica (2).
A população desses bairros pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CONFIRA A LISTA DOS BAIRROS:
Vitória
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoíra
- Centro Vitoria
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Bairro da Penha
- Piedade
- Bairro de Lourdes
- Cabral
- Cruzamento
- Moscoso
- Quadro
- Enseada do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Horto
- Ilha Das Caieiras
- Ilha De Santa Maria
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D’Arc
- Jucutuquara
- Mario Cypreste
- Maruípe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia do Canto
- Praia do Suá
- Redenção
- Resistência
- Romão
- Santa Cecilia
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São Cristóvão
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
- Vila Rubim
Vila Velha
- Alvorada
- Argolas
- Chácara do Conde
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Ilha das Flores
- Paul
- Sagrada Família
- São Torquato
Cariacica
- Jardim América
- Vasco da Gama