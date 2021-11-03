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Rodovia ES 375 é interditada após queda de barreira em Iconha

Rota alternativa é passar pelo Centro de Iconha. Segundo o DER-ES, a previsão é de que a pista seja liberada no final da tarde desta quinta-feira (4)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 nov 2021 às 16:51

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 16:51

A ES 375 foi interditada nesta quarta-feira (3), após uma queda de barreira no Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é de que a estrada — que liga o município a Vargem Alta — seja liberada no final da tarde desta quinta-feira (4). A rota alternativa é passar pelo Centro de Iconha.
O DER-ES informou que o deslizamento de terra aconteceu após fortes chuvas na região. No momento do acidente, ninguém passava pelo local. Devido ao desmoronamento, a rodovia foi totalmente interditada rodovia e equipes do órgão trabalham para que a estrada seja liberada.

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