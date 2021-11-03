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Assaltantes armados saem de matagal e roubam carro em rodovia na Serra

Torneiro mecânico foi abordado quando seguia em uma fila de carros, atrás de um caminhão, na Rodovia Audifax Barcelos

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:44

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:44

Um torneiro mecânico de 66 anos teve o carro roubado por criminosos na manhã desta quarta-feira (3), na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, quando seguia para o trabalho no bairro Feu Rosa, no mesmo município. A vítima foi abordada em uma fila de carros. O momento do roubo foi filmado
"Vinha um caminhão pesado e tinha uma fila de carros. No meio da fila, eles saíram correndo do meio do mato e me abordaram ali. Estavam bem armados e era arma pesada, arma longa", contou a vítima.
Sem entender nada, motoristas de outros carros começaram a se aproximar e, na fuga, os criminosos atiraram. A vítima disse que espera encontrar o veículo porque os próprios assaltantes disseram que iriam abandonar o carro.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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