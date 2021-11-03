Assaltantes armados saem de matagal e roubam carro em rodovia na Serra

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Um torneiro mecânico de 66 anos teve o carro roubado por criminosos na manhã desta quarta-feira (3), na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra , quando seguia para o trabalho no bairro Feu Rosa, no mesmo município. A vítima foi abordada em uma fila de carros. O momento do roubo foi filmado

"Vinha um caminhão pesado e tinha uma fila de carros. No meio da fila, eles saíram correndo do meio do mato e me abordaram ali. Estavam bem armados e era arma pesada, arma longa", contou a vítima.

Sem entender nada, motoristas de outros carros começaram a se aproximar e, na fuga, os criminosos atiraram. A vítima disse que espera encontrar o veículo porque os próprios assaltantes disseram que iriam abandonar o carro.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento, nenhum suspeito foi preso.