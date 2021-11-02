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Confusão

Briga termina com mulher esfaqueada embaixo da Terceira Ponte, em Vila Velha

Confusão aconteceu na Avenida Champagnat, uma das mais movimentadas de Vila Velha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 nov 2021 às 20:52

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 20:52

Polícia Militar chega ao posto de combustíveis para atender a ocorrência, em Vila Velha Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Uma briga entre pessoas em situação de rua ocorrida na tarde desta terça-feira (2) terminou com uma mulher esfaqueada nas costas. A confusão aconteceu embaixo da Terceira Ponte, na Avenida Champagnat, uma das mais movimentadas de Vila Velha.
Segundo informações apuradas pela repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, a mulher foi esfaqueada embaixo da Terceira Ponte. Depois, ela foi levada pelo companheiro até um posto de combustíveis que fica na região para pedir ajuda.
Enquanto os frentistas ajudavam o casal, as pessoas que esfaquearam a vítima foram para o posto com facas e facões dizendo que iriam "terminar o serviço", ameaçando os funcionários do estabelecimento.
"Veio um rapaz segurando uma moça e pedindo ajuda, falando que acabaram de esfaquear a esposa dele. Nisso que ele falava, a pessoa que esfaqueou veio logo atrás e ameaçou a gente", relatou um frentista, que preferiu não se identificar. 
Os funcionários do posto acionaram a Polícia Militar. "Durante atendimento da ocorrência, os acusados passaram pelo local e foram reconhecidos pelo homem, que informou aos militares, sendo os suspeitos abordados e detidos", informou a PM em nota.
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Além da mulher esfaqueada, um homem que tentou separar a briga acabou ferido. Como o corte foi superficial, ele não precisou de atendimento médico.

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