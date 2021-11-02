Briga termina com mulher esfaqueada embaixo da Terceira Ponte, em Vila Velha

Polícia Militar chega ao posto de combustíveis para atender a ocorrência, em Vila Velha Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Uma briga entre pessoas em situação de rua ocorrida na tarde desta terça-feira (2) terminou com uma mulher esfaqueada nas costas. A confusão aconteceu embaixo da Terceira Ponte, na Avenida Champagnat, uma das mais movimentadas de Vila Velha

Segundo informações apuradas pela repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, a mulher foi esfaqueada embaixo da Terceira Ponte. Depois, ela foi levada pelo companheiro até um posto de combustíveis que fica na região para pedir ajuda.

Enquanto os frentistas ajudavam o casal, as pessoas que esfaquearam a vítima foram para o posto com facas e facões dizendo que iriam "terminar o serviço", ameaçando os funcionários do estabelecimento.

"Veio um rapaz segurando uma moça e pedindo ajuda, falando que acabaram de esfaquear a esposa dele. Nisso que ele falava, a pessoa que esfaqueou veio logo atrás e ameaçou a gente", relatou um frentista, que preferiu não se identificar.

Os funcionários do posto acionaram a Polícia Militar . "Durante atendimento da ocorrência, os acusados passaram pelo local e foram reconhecidos pelo homem, que informou aos militares, sendo os suspeitos abordados e detidos", informou a PM em nota.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.