Justiça dá 30 dias para desocupação do Mercado de Peixes da Vila Rubim

Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória, tem riscos de incêndio e de desabamento Crédito: Divulgação | Crea-ES

A Justiça do Espírito Santo determinou um prazo de 30 dias para que comerciantes e moradores desocupem o prédio do Mercado de Peixes, na Vila Rubim, em Vitória . Laudos da Defesa Civil Estadual apontam que o imóvel tem risco de incêndio e de desabamento. De acordo com informações da repórter Carol Monteiro, da TV Gazeta , ainda não há definição a respeito do novo local de trabalho dos comerciantes.

O Mercado de Peixes funciona há 52 anos no mesmo local. Como o imóvel não é de posse dos vendedores de peixe, eles ficam impossibilitados de realizar qualquer reforma. Segundo o presidente da Associação do Comércio de Pescado da Vila Rubim, Mário José de Almeida, até para trocar uma lâmpada eles têm que ter autorização. Ele afirma que os comerciantes pedem a regularização do espaço desde 1997.

Mário explicou que os comerciantes ainda não sabem para qual local eles vão. Os locais ainda estão sendo estudados e discutidos com a Prefeitura de Vitória

Os laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros apontam uma necessidade de interdição dos três andares do prédio.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Com relação à desocupação dos moradores, a Prefeitura de Vitória informou que fez uma entrevista individual com todos os ocupantes e que nenhum deles se encaixa no programa de assistência social. Portanto, eles vão ter que sair e resolver por conta própria onde vão morar.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o coordenador da Defesa Civil de Vitória, coronel Rogério Fernandes, disse que a prefeitura reconhece a necessidade de obras no local. Entretanto, segundo ele, um laudo do órgão indica possibilidade de reparos sem interrupção do comércio. As estruturas seriam reforçadas e o imóvel receberia novas instalações elétricas.

Segundo o coronel, há possibilidade de a prefeitura recorrer da decisão liminar que dá o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, mas ainda não há definição da administração municipal quanto ao recurso. Caso a decisão seja mantida, comerciantes e moradores teriam que sair do ambiente.