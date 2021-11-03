Na região do Porto

Bombeiros retiram corpo de homem boiando no mar do Centro de Vitória

Segundo informações da corporação, a vítima ainda não foi identificada e não foram informadas possíveis causas da morte; a Polícia Civil foi acionada
Daniel Pasti

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:02

Corpo foi encontrado na Baía de Vitória nesta quarta (3) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um corpo de um homem foi encontrado boiando na Baía de Vitória na manhã desta quarta-feira (3). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros através das redes sociais. A vítima ainda não foi identificada e também não foram identificadas as possíveis causas da morte.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota enviada à reportagem de A Gazeta, que foi acionado por volta das 10h20 desta quarta e as equipes se deslocaram até a Baía de Vitória, onde encontraram o corpo já em estado de decomposição.
O Corpo de Bombeiros informou ainda que o corpo foi recolhido e a Polícia Civil foi acionada. A corporação informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e necropsiado e apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. Além disso, a PC informou que a assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos.

Atualização

03/11/2021 - 5:18
A Polícia Civil enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.

