Vídeo: bombeiros resgatam homem que prendeu perna em bueiro de Colatina

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A corporação foi acionada por volta das 20h30 para o resgate no bairro São Brás. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram o homem caído, com a perna esquerda dentro de um bueiro.

De acordo com os militares, o material do bueiro é o mesmo de trilhos de trem, sendo necessário o uso de material específico para cortá-lo. Os bombeiros contaram com um o apoio de um maçarico, que foi emprestado por um morador. O aço foi cortado e o homem conseguiu ser socorrido.