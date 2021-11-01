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Vídeo: bombeiros resgatam homem que prendeu perna em bueiro de Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu algumas escoriações na perna e foi resgatado e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2021 às 12:13

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 12:13

Um homem de 35 anos escorregou, caiu e ficou com a perna esquerda presa dentro de um bueiro na noite deste domingo (31), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu algumas escoriações. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos.
A corporação foi acionada por volta das 20h30 para o resgate no bairro São Brás. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram o homem caído, com a perna esquerda dentro de um bueiro.
De acordo com os militares, o material do bueiro é o mesmo de trilhos de trem, sendo necessário o uso de material específico para cortá-lo. Os bombeiros contaram com um o apoio de um maçarico, que foi emprestado por um morador. O aço foi cortado e o homem conseguiu ser socorrido. 
A perna do homem presa dentro do bueiro em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros

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