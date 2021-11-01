Vídeo: bombeiros resgatam homem que prendeu perna em bueiro de Colatina

Um homem de 35 anos escorregou, caiu e ficou com a perna esquerda presa dentro de um bueiro na noite deste domingo (31), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu algumas escoriações. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos.
A corporação foi acionada por volta das 20h30 para o resgate no bairro São Brás. Ao chegarem no local, os bombeiros constataram o homem caído, com a perna esquerda dentro de um bueiro.
De acordo com os militares, o material do bueiro é o mesmo de trilhos de trem, sendo necessário o uso de material específico para cortá-lo. Os bombeiros contaram com um o apoio de um maçarico, que foi emprestado por um morador. O aço foi cortado e o homem conseguiu ser socorrido.