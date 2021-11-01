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Saía de festa

Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina

Com o impacto, o carro perdeu uma das rodas dianteiras. A condutora não teve ferimentos aparentes, já a filha dela, que estava no banco de trás, ficou com um hematoma no rosto. Acidente ocorreu neste domingo (31)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2021 às 08:04

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:04

Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina
Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina Crédito: Polícia Militar
Uma mulher com sinais de embriaguez subiu com o carro em cima da calçada e colidiu com um muro em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (31). Com o impacto, o veículo perdeu uma das rodas dianteiras. A condutora não teve ferimentos aparentes. Já a filha dela, uma adolescente, que estava no banco de trás, teve um hematoma no rosto.

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Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina
Polícia Militar afirmou que foi acionada por populares e constatou o veículo Prisma, de cor prata, em cima da calçada, na frente do Banco do Brasil. Os policiais notaram que o carro perdeu a roda dianteira esquerda durante a colisão.
A condutora estava consciente e sem ferimentos, mas segundo os militares, não conseguiu narrar como a batida ocorreu. Ela se recusou a fazer o teste do etilômetro e relatou à polícia que estava retornando de uma festa e havia ingerido duas cervejas, além de estar muito cansada.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a condutora apresentava fala alterada, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.
A mulher e a filha foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Sílvio Ávidos.
Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina
Mulher com sinais de embriaguez bate carro no muro em Colatina Crédito: Polícia Militar

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