Carros batem forte em cruzamento e atingem outros seis no Centro de Colatina

Dois carros colidiram no Centro de Colatina, Norte do Estado, na manhã desta quarta-feira (26) e com o impacto da colisão, os veículos ainda bateram em outros seis que estavam estacionados. Segundo a Prefeitura de Colatina, ninguém se feriu. Os motoristas dos automóveis foram até a Polícia Militar da cidade e registraram a ocorrência.
O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Expedicionário Abílio dos Santos, no Centro da cidade do Noroeste capixaba, por volta das 6 horas. De acordo com a Prefeitura do município, o Ford Fiesta veio pelo cruzamento e atingiu lateralmente o Fiat Strada uma funerária, que não transportava mortos no momento. Esta, por sua vez, bateu na traseira de um carro do mesmo modelo, porém mais novo.
A rua tem placa de parada obrigatória, porém o motorista do veículo prata não parou. Após a colisão, os dois veículos ainda atingiram outros seis carros que estavam estacionados na rua.
PREJUÍZO
Segundo a prefeitura, o motorista do Ford Fiesta, que causou o acidente, permaneceu no local até a retirada do automóvel, e afirmou que iria arcar com os prejuízos dos envolvidos. Os condutores dos demais veículos foram até a Polícia Militar de Colatina para registrar a ocorrência.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar ainda não respondeu sobre o caso. Assim que mais informações forem passadas, o texto será atualizado.