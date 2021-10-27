Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pancadão

Carros batem forte em cruzamento e atingem outros seis no Centro de Colatina

Com o impacto da colisão inicial, os dois veículos envolvidos provocaram batidas sequenciais em outros seis automóveis estacionados. Segundo a Prefeitura de Colatina, ninguém se feriu no incidente ocorrido na manhã desta quarta (27)

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2021 às 12:39
Imagens mostram colisão entre veículos em Colatina
A primeira batida ocorreu em um cruzamento e depois os carros bateram nos demais estacionados Crédito: Internauta | A Gazeta
Dois carros colidiram no Centro de Colatina, Norte do Estado, na manhã desta quarta-feira (26) e com o impacto da colisão, os veículos ainda bateram em outros seis que estavam estacionados. Segundo a Prefeitura de Colatina, ninguém se feriu. Os motoristas dos automóveis foram até a Polícia Militar da cidade e registraram a ocorrência.
O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Expedicionário Abílio dos Santos, no Centro da cidade do Noroeste capixaba, por volta das 6 horas. De acordo com a Prefeitura do município, o Ford Fiesta veio pelo cruzamento e atingiu lateralmente o Fiat Strada uma funerária, que não transportava mortos no momento. Esta, por sua vez, bateu na traseira de um carro do mesmo modelo, porém mais novo. 
A rua tem placa de parada obrigatória, porém o motorista do veículo prata não parou. Após a colisão, os dois veículos ainda atingiram outros seis carros que estavam estacionados na rua.

PREJUÍZO

Segundo a prefeitura, o motorista do Ford Fiesta, que causou o acidente, permaneceu no local até a retirada do automóvel, e afirmou que iria arcar com os prejuízos dos envolvidos. Os condutores dos demais veículos foram até a Polícia Militar de Colatina para registrar a ocorrência.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Militar ainda não respondeu sobre o caso. Assim que mais informações forem passadas, o texto será atualizado.

Veja Também

Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Colatina

Empresa entra com pedido para construir ferrovia entre Colatina e Linhares

Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259, em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados