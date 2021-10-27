Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transferido de MG

Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Colatina

Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, atualmente é o padre da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Minas Gerais; Diocese de Colatina estava sem bispo desde janeiro, quando dom Wladimir foi transferido para SP

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 10:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 out 2021 às 10:15
Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, novo bispo da Diocese de Colatina.
Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, novo bispo da Diocese de Colatina. Crédito: Divulgação | Diocese de Colatina
O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (27), o padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, como novo bispo da Diocese de Colatina. A data para cerimônia de posse ainda não foi definida. A Diocese de Colatina estava sem bispo desde janeiro deste ano, quando dom Joaquim Wladimir Lopes Dias foi transferido para a Diocese de Lorena, no interior de São Paulo.
Lauro Sérgio ainda precisa ser ordenado bispo por uma cerimônia de posse na Diocese. Atualmente, ele é o padre da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, Minas Gerais, na Arquidiocese de Mariana. Padre Lauro Sérgio é natural de Ouro Preto (MG).

TRAJETÓRIA ECLESIAL

Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, novo bispo da Diocese de Colatina. Crédito: Divulgação | Diocese de Colatina
Padre Lauro Sérgio nasceu em 29 de abril de 1959. Foi ordenado presbítero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, no dia 2 de setembro de 1995. É licenciado em História e bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O bacharelado em Teologia foi cursado no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus no Brasil, em Belo Horizonte (MG). Cônego Lauro é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.
Em 1994, iniciou uma trajetória de serviços no Seminário São José, de Mariana. Integrou a equipe de formadores do seminário por dez anos. Nesse período, foi professor de Filosofia e Teologia, diretor de estudos do Instituto de Teologia e reitor. De 2005 a 2014, foi diretor da Escola Diaconal São Lourenço.
No processo de elaboração e redação das atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019 – 2023), padre Lauro integrou a Comissão de Assessores da CNBB.

Veja Também

Bispo de Colatina, Dom Wladimir é transferido para o interior de SP

Leitores de A Gazeta relembram momentos da visita do Papa santo ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados