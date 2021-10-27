Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Colatina

Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, novo bispo da Diocese de Colatina. Crédito: Divulgação | Diocese de Colatina

Lauro Sérgio ainda precisa ser ordenado bispo por uma cerimônia de posse na Diocese. Atualmente, ele é o padre da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, Minas Gerais, na Arquidiocese de Mariana. Padre Lauro Sérgio é natural de Ouro Preto (MG).

TRAJETÓRIA ECLESIAL

Padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, 62 anos, novo bispo da Diocese de Colatina. Crédito: Divulgação | Diocese de Colatina

Padre Lauro Sérgio nasceu em 29 de abril de 1959. Foi ordenado presbítero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais , no dia 2 de setembro de 1995. É licenciado em História e bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O bacharelado em Teologia foi cursado no Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus no Brasil, em Belo Horizonte (MG). Cônego Lauro é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Em 1994, iniciou uma trajetória de serviços no Seminário São José, de Mariana. Integrou a equipe de formadores do seminário por dez anos. Nesse período, foi professor de Filosofia e Teologia, diretor de estudos do Instituto de Teologia e reitor. De 2005 a 2014, foi diretor da Escola Diaconal São Lourenço.