Vídeo: criminosos rendem comerciante e assaltam mercearia em Colatina

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Câmeras de videomonitoramento de uma mercearia flagraram a ação de três criminosos armados, que entraram em uma mercearia e renderam o proprietário do local. O assalto aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), no bairro Santa Helena, em Colatina , no Noroeste do Estado. A agressividade dos bandidos assustou o comerciante. As polícias Civil Militar fazem buscas na região para identificar e deter os suspeitos.

Os criminosos levaram R$ 300 e alguns doces da mercearia. Segundo o proprietário do estabelecimento, que pediu para não ser identificado, o que realmente o assustou foi a agressividade dos bandidos. “Eles até ameaçaram atirar. É uma situação que eu nunca passei, então fiquei até sem reação”, contou.

Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o comerciante explicou a dinâmica do assalto. Segundo ele, um dos suspeitos pulou em cima do balcão e tentou puxar e roubar o cordão que ele usava.

“Eu estava nos fundos do comércio quando me deparei com dois rapazes com a espingarda apontada para mim. Eles queriam o dinheiro que estava no caixa e também o que eu tinha no bolso. Entreguei tudo para eles. Depois, chegou um terceiro (suspeito), que era mais agressivo, ficou dizendo que queria mais dinheiro e avançou no meu pescoço para puxar o meu cordão”, relatou.

A ação na mercearia ocorreu menos de 24 horas após outro assalto registrado no mesmo bairro. Uma lanchonete foi assaltada por volta das 19h de quinta-feira (28). Os ladrões levaram R$ 300 reais e o celular do comerciante.