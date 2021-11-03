Oito municípios do ES têm alerta de risco alto para deslizamento de terra

Oito municípios do Espírito Santo estão com um alerta de risco alto de movimento de massa em vigência, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado às 6h desta quarta-feira (3). Conforme o documento, Vitória, João Neiva, Fundão, Aracruz, Ibiraçu, Vila Velha, Cariacica e Serra possuem chances de deslizamento de terras.
O levantamento é feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que aponta que outros 13 municípios possui alerta de risco moderado para deslizamento de terras. São eles:
- Viana
- Guarapari
- Piúma
- Água Doce do Norte
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Leopoldina
- Barra de São Francisco
- Ecoporanga
- Santa Teresa
- Itarana
- Itaguaçu
- São Roque do Canaã
- Colatina
O boletim ainda detalha que nove municípios estão sob alerta moderado de risco hidrológico, ou seja, de aumento no nível de rios. Nesta terça-feira (2), cidades como João Neiva, Ecoporanga e Santa Maria de Jetibá - onde 20 pessoas ficaram desalojadas - tiveram rios transbordando e causando problemas como queda de muros e alagamentos. As cidades em alerta são Santa Maria de Jetibá, Fundão, Serra, Aracruz, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Viana e Santa Leopoldina.
Nas últimas 24 horas, conforme o boletim da Defesa Civil, Aracruz foi o município com o maior acumulado de chuvas, registrando 50,12 milímetros. Viana aparece logo em seguida, com 45,03 mm e Ecoporanga vem em terceiro na lista, com 28.06 mm. Cariacica (27,94 mm) e Pedro Canário (26,8 mm) fecham as cinco cidades onde mais choveu no período.
E mais chuvas são esperadas para o Estado. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até esta quarta-feira (3), de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h. O aviso é de cor laranja, o segundo grau mais alto na classificação do instituto, e indica o nível de perigo. Ao todo, 48 municípios estão sob alerta.