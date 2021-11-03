Oito municípios do ES têm alerta de risco alto para deslizamento de terra

O levantamento é feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que aponta que outros 13 municípios possui alerta de risco moderado para deslizamento de terras. São eles:

Nas últimas 24 horas, conforme o boletim da Defesa Civil, Aracruz foi o município com o maior acumulado de chuvas, registrando 50,12 milímetros. Viana aparece logo em seguida, com 45,03 mm e Ecoporanga vem em terceiro na lista, com 28.06 mm. Cariacica (27,94 mm) e Pedro Canário (26,8 mm) fecham as cinco cidades onde mais choveu no período.