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Chuva no ES

Oito municípios do ES têm alerta de risco alto para deslizamento de terra

De acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta quarta (3), Vitória, João Neiva, Fundão, Aracruz, Ibiraçu, Vila Velha, Cariacica e Serra estão sob o alerta
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 nov 2021 às 08:22

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 08:22

Muro de arrimo desaba sobre casa em João Neiva
Um muro de arrimo desabou sobre uma casa em João Neiva Crédito: Defesa Civil de João Neiva
Oito municípios do Espírito Santo estão com um alerta de risco alto de movimento de massa  em vigência, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado às 6h desta quarta-feira (3). Conforme o documento, VitóriaJoão Neiva, FundãoAracruzIbiraçuVila VelhaCariacica e Serra possuem chances de deslizamento de terras.
O levantamento é feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que aponta que outros 13 municípios possui alerta de risco moderado para deslizamento de terras. São eles:
  • Viana
  • Guarapari
  • Piúma
  • Água Doce do Norte
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Leopoldina
  • Barra de São Francisco
  • Ecoporanga
  • Santa Teresa
  • Itarana
  • Itaguaçu
  • São Roque do Canaã
  • Colatina
O boletim ainda detalha que nove municípios estão sob alerta moderado de risco hidrológico, ou seja, de aumento no nível de rios. Nesta terça-feira (2), cidades como João NeivaEcoporanga e Santa Maria de Jetibá - onde 20 pessoas ficaram desalojadas - tiveram rios transbordando e causando problemas como queda de muros e alagamentos. As cidades em alerta são Santa Maria de Jetibá, Fundão, Serra, Aracruz, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Viana e Santa Leopoldina.
Nas últimas 24 horas, conforme o boletim da Defesa Civil, Aracruz foi o município com o maior acumulado de chuvas, registrando 50,12 milímetros. Viana aparece logo em seguida, com 45,03 mm e Ecoporanga vem em terceiro na lista, com 28.06 mm. Cariacica (27,94 mm) e Pedro Canário (26,8 mm) fecham as cinco cidades onde mais choveu no período.
E mais chuvas são esperadas para o Estado. O Espírito Santo recebeu um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até esta quarta-feira (3), de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h. O aviso é de cor laranja, o segundo grau mais alto na classificação do instituto, e indica o nível de perigo. Ao todo, 48 municípios estão sob alerta.

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