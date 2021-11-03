Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Absurdo viralizou

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy serão retirados nesta quinta (4)

A informação foi divulgada pela EDP, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica. As imagens viralizaram após A Gazeta e TV Gazeta denunciarem o problema na última sexta-feira (30)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:12

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:12

A obra para retirar os postes que estão no meio de uma estrada no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, vai começar nesta quinta-feira (4). A informação foi divulgada pela EDP, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica. No total, são 16 postes que precisam ser realocados por estarem na via recém-pavimentada, mas, neste primeiro momento, apenas 11 serão retirados porque estes estão no meio da via. As imagens viralizaram após A Gazeta e TV Gazeta denunciarem o problema na última sexta-feira (30).
A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162, Cabral e segue até o limite com o município de Itapemirim. Quem mora na região informou que a via que existia antes da pavimentação não passava pelos postes, mas, com a chegada do asfalto, foram feitos alguns desvios para o mesmo trajeto dos postes.
A EDP informou que entrou em entendimento com a prefeitura e, diante dos riscos associados à liberação do tráfego de veículos na rodovia, fará as obras de realocação dos postes que apresentam riscos, nesta quinta-feira (04), enquanto aguarda a manifestação da prefeitura na aprovação completa da obra.

ENTENDA O IMPASSE ENTRE EDP E PREFEITURA

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que está enfrentando dificuldades com a realocação de postes em diversos trechos do município e que, no caso dos 16 postes, a EDP foi informada da necessidade de realocação dos postes em julho do ano passado, quando iniciaram as obras de asfaltamento do trecho de 7,8 quilômetros.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES

A distribuidora de energia disse que, assim que recebeu da prefeitura o pedido para a realocação dos postes, iniciou prontamente um estudo para o remanejamento das estruturas, e após a finalização, enviou um ofício à prefeitura, em outubro, com o orçamento estimado para a realização das obras. Entretanto, a administração municipal não se manifestou sobre a aprovação do mesmo para autorizar o início dos trabalhos.
Segundo a prefeitura, no dia 13 de outubro de 2021, a EDP informou que o valor estimado para o serviço de realocação e construção da nova rede elétrica era de R$ 290 mil, porém não foi encaminhado nenhum boleto bancário para realização do pagamento ou informado um prazo para execução do serviço.
A EDP destacou que solicitações do tipo devem ser feitas pelo interessado à Distribuidora no início da obra, conforme as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor, para que o serviço possa ser planejado e realizado de forma conjunta.
A prefeitura ressaltou que secretaria de obras do município sempre informa à EDP a necessidade de remoção ou realocação dos postes em tempo hábil durante as obras e efetua o pagamento para realização do serviço. A Secretaria Municipal de Obras até registrou um Boletim de Ocorrência no dia 25 de maio de 2021, alertando sobre o perigo de acidentes em diversos trechos do município onde há postes próximos a estradas e solicitou providências necessárias o mais breve possível.
Ainda de acordo com a prefeitura, o município sinalizou os locais onde há risco aos motoristas e pedestres e apesar de parte da obra concluída, ainda não inaugurou e a rodovia continua em obras.

Veja Também

Presidente Kennedy: no meio do caminho do progresso, tinha um poste

Chuva no ES: trecho de rodovia é interditado em Itapemirim

Jovem é assassinada por engano dentro de condomínio no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Presidente Kennedy ES Sul Prefeitura de Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados