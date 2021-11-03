Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy serão retirados nesta quinta (4)

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A estrada liga a comunidade de São Paulo à ES 162, Cabral e segue até o limite com o município de Itapemirim . Quem mora na região informou que a via que existia antes da pavimentação não passava pelos postes, mas, com a chegada do asfalto, foram feitos alguns desvios para o mesmo trajeto dos postes.

A EDP informou que entrou em entendimento com a prefeitura e, diante dos riscos associados à liberação do tráfego de veículos na rodovia, fará as obras de realocação dos postes que apresentam riscos, nesta quinta-feira (04), enquanto aguarda a manifestação da prefeitura na aprovação completa da obra.

ENTENDA O IMPASSE ENTRE EDP E PREFEITURA

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que está enfrentando dificuldades com a realocação de postes em diversos trechos do município e que, no caso dos 16 postes, a EDP foi informada da necessidade de realocação dos postes em julho do ano passado, quando iniciaram as obras de asfaltamento do trecho de 7,8 quilômetros.

Postes no meio de estrada em Presidente Kennedy, no Sul do ES

A distribuidora de energia disse que, assim que recebeu da prefeitura o pedido para a realocação dos postes, iniciou prontamente um estudo para o remanejamento das estruturas, e após a finalização, enviou um ofício à prefeitura, em outubro, com o orçamento estimado para a realização das obras. Entretanto, a administração municipal não se manifestou sobre a aprovação do mesmo para autorizar o início dos trabalhos.

Segundo a prefeitura, no dia 13 de outubro de 2021, a EDP informou que o valor estimado para o serviço de realocação e construção da nova rede elétrica era de R$ 290 mil, porém não foi encaminhado nenhum boleto bancário para realização do pagamento ou informado um prazo para execução do serviço.

A EDP destacou que solicitações do tipo devem ser feitas pelo interessado à Distribuidora no início da obra, conforme as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor, para que o serviço possa ser planejado e realizado de forma conjunta.

A prefeitura ressaltou que secretaria de obras do município sempre informa à EDP a necessidade de remoção ou realocação dos postes em tempo hábil durante as obras e efetua o pagamento para realização do serviço. A Secretaria Municipal de Obras até registrou um Boletim de Ocorrência no dia 25 de maio de 2021, alertando sobre o perigo de acidentes em diversos trechos do município onde há postes próximos a estradas e solicitou providências necessárias o mais breve possível.