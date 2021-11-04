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Norte e Noroeste

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 11 municípios capixabas

São esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Aviso já está vigente e é válido até as 11h desta sexta-feira (5)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 nov 2021 às 15:37

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 15:37

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira (4), um alerta de chuvas intensas para 11 municípios capixabas, concentrados nas regiões Norte e Noroeste. Apesar do aviso — que já está vigente e é válido até as 11h desta sexta-feira (5) — são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos nas cidades mencionadas pelo instituto.
Previsão
Alerta do Inmet abrange municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo Crédito: Inmet
Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda que a população observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fique atenta aos alertas da Defesa Civil.
O alerta de chuvas surge em meio à previsão de uma sexta-feira com predomínio de sol ao longo do dia na maior parte do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva em trechos das regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

  1. Água Doce do Norte
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Montanha
  6. Mucurici
  7. Nova Venécia
  8. Pedro Canário
  9. Pinheiros
  10. Ponto Belo
  11. São Mateus

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