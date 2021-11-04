Inmet emite alerta de chuvas intensas para 11 municípios capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira (4), um alerta de chuvas intensas para 11 municípios capixabas, concentrados nas regiões Norte e Noroeste. Apesar do aviso — que já está vigente e é válido até as 11h desta sexta-feira (5) — são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos nas cidades mencionadas pelo instituto.
Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda que a população observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fique atenta aos alertas da Defesa Civil.
O alerta de chuvas surge em meio à previsão de uma sexta-feira com predomínio de sol ao longo do dia na maior parte do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva em trechos das regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:
- Água Doce do Norte
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus