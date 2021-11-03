Regiões do ES devem ter pancadas de chuva, mas sol predomina no litoral

Após dias chuvosos, o sol volta a brilhar em grande parte do Espírito Santo . Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), o Litoral do Estado — incluindo a Grande Vitória — terá predomínio de tempo aberto e estável, mas a chuva ainda pode cair em municípios do interior até sábado (6).

O Incaper informou que, para esta quinta-feira (4), a previsão é de sol durante o dia em todo o Estado. Pancadas de chuva são esperadas no período da tarde nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte, e os termômetros podem atingir 17 °C nas áreas mais altas.

A previsão do instituto é a mesma para sexta-feira (5): predomínio de sol em todo o Estado e pancadas de chuva à tarde nas regiões fora da faixa litorânea As temperaturas devem começar a subir um pouco, mas as mínimas continuarão podendo chegar a 17 °C na Região Serrana, e 18 °C no Sul.

Segundo a previsão, a chuva deve começar a diminuir no sábado (6). Para esse dia, o Incaper prevê predomínio de sol em praticamente todo o Estado, com tempo estável e aumento da temperatura durante o dia. São esperadas apenas chuvas leves em partes das regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte. Na Serra capixaba, os termômetros podem atingir 15 °C,.

ES POSSUI NOVO ALERTA DE CHUVAS

Apesar da previsão de tempo estável no litoral, o Espírito Santo possui um novo alerta de chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu um aviso para risco de perigo potencial para o extremo Norte do Estado, válido até as 10h desta quinta-feira.

Conforme o Inmet, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h. Em caso de rajadas, o instituto orienta que as pessoas não devem procurar abrigo embaixo de árvores, por conta do risco de quedas de galhos e descargas elétricas. Os municípios afetados são: